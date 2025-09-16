La cistelleria del mar serà la protagonista de la Fira del Cistell de Salt
La 27a edició de la fira se celebrarà el 4 i 5 d’octubre amb rècord de participació, ja que hi haurà fins a 65 parades distribuïdes a la zona de la plaça de la Vila i l'antiga fàbrica Gassol
L'Ajuntament de Salt ha presentat oficialment aquest dimarts matí la 27a edició de la Fira Internacional del Cistell , que tindrà lloc els dies 4 i 5 d’octubre. L’esdeveniment arriba enguany amb una xifra rècord de participació de 65 parades confirmades, consolidant-se com una de les cites més destacades de l’artesania catalana.
La temàtica central d’aquesta edició serà la cistelleria de mar, amb l’exposició principal “Nanses i Pescadors”, que explorarà les formes, materials i usos dels cistells en l’àmbit marítim. Aquesta temàtica també protagonitzarà la jornada tècnica, on es reuniran artesans i especialistes per compartir coneixements i experiències.
La fira també acollirà l’exposició fotogràfica “Les mans i el cos de l’ofici”, que retrata amb sensibilitat el gest artesanal i la relació entre el cos i la matèria. Una altra proposta destacada serà la instal·lació artística gegant del “Brin de Main” o “Mà que connecta”, una obra col·lectiva de l’associació francesa L’Oseraie du Possible, formada per cinc dits gegants de vímet que emergeixen de la terra sobre una estructura metàl·lica. Aquesta peça simbolitza la unió, la diversitat i la força del gest artesanal, i serà construïda en part durant la fira amb la participació del públic.
El cartell promocional de la Fira del Cistell 2025, ja es va fer públic a principi d’estiu, ofereix una imatge trencadora i potent, un gran avantbraç amb la mà oberta i en posició vertical, a l’interior del qual es veu l’inici d’una peça de vímet. Des de la firma de disseny gràfic Magem Torrella Associats expliquen que amb aquesta proposta han volgut destacar que la cistelleria “és un ofici ancestral, present en diverses cultures i amb una tradició de gran riquesa i molt arrelada al territori”, i que “les mans en són l’eina principal”.
"Més que una mostra d'artesania"
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que “la Fira del Cistell és molt més que una mostra d’artesania. Per Salt és un espai de trobada, de memòria i de futur compartit. El seu creixement constant és reflex de la vitalitat cultural del nostre poble i del compromís amb les tradicions. Salt és terra d’oficis, de gent que treballa amb les mans i amb el cor, i aquesta fira n’és el millor exemple”.
La regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras Colomer, ha afegit que “la fira és un motor cultural i econòmic per a Salt. La implicació de les entitats locals, la presència d’artistes internacionals i la resposta del públic fan que cada edició sigui més rica i diversa. Apostem per una fira que connecta artesania, sostenibilitat i comunitat”.
Diferents protagonistes
La programació inclou també una àmplia representació de la cultura popular. La diada castellera comptarà amb els Marrecs de Salt, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Figueres. La cercavila de Gegants i Cavallets reunirà colles de Vallbona d’Anoia, Alaior (Menorca)CampdevànolCervellóAmics dels Gegants de Salt, i culminarà amb el ball de Mifegínia i la representació de la llegenda del llac de Salt, a càrrec de Kinbédeball.
La música i la dansa també tindran un paper protagonista, amb actuacions de Aulatradi, Salt en Dansa, i la Coral Tribana, que compartirà escenari amb la Coral Puig Vocalis de Banyoles i Music’Art Cor de Valldoreix.
Com a novetat, la fira comptarà amb la participació de l’Associació Girona Urban Sketchers, un col·lectiu d’artistes que dibuixen in situ capturant escenes de la vida quotidiana. El dissabte al matí, recorreran la fira plasmant amb traços ràpids l’ambient, les parades i les persones. Tampoc faltarà el concurs d’aparadors perquè els comerços que s’adhereixin a la iniciativa i el vímet també sigui el protagonista de la setmana prèvia al cap de setmana de la Fira.
El president de l’Associació Catalana de Cistelleria, Aleix Grifoll, ha afirmat que “la Fira de Salt és un espai imprescindible per a la difusió i dignificació del nostre ofici. És emocionant veure com cada any s’hi sumen més mans, més mirades i més històries. La cistelleria de mar és una temàtica que ens connecta amb la tradició i amb la natura, i que mereix ser valorada com a patrimoni viu”.
La fira compta també amb el suport de l’Associació de Cistellers i l’Associació de Veïns del Barri Vell, que contribueixen activament a fer possible aquest esdeveniment.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil