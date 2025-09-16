Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El concert solidari de GironaEst recapta més de 4.000 euros

Unes 150 persones van assistir a les actuacions de Cesc Sansalvadó i NÜR

L'actuació de Cesc Sansalvado. / GironaEst

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La segona edició del concert solidari Coratge va reunir més de 150 persones en una vetllada musical i gastronòmica a la Casa de les Arts de Girona. Gràcies a la participació del públic i al suport d’empreses i entitats locals, s’han recaptat més de 4.000 euros, que es destinaran íntegrament als projectes educatius, culturals i esportius que la Fundació impulsa als barris de l’est de la ciutat.

La música de Cesc Sansalvadó i NÜR va ser el fil conductor d’una nit que, més enllà de la recaptació econòmica, ha servit per reforçar vincles entre la comunitat, el teixit empresarial i les persones que fan possible la tasca diària de la Fundació. Des de l’organització han volgut expressar un agraïment especial als patrocinadors i col·laboradors, així com a la cinquantena de joves voluntaris que van treballar intensament en la preparació de l’acte, la cuina i el servei de bar. Sense el seu compromís, aquest èxit col·lectiu no hauria estat possible.

Coratge es consolida així com una cita anual de referència que combina música, solidaritat i convivència, amb l’objectiu de donar continuïtat i visibilitat a la tasca de la Fundació GironaEst als barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, La Creueta i Grup Sant Daniel.

TEMES

