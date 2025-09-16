Debat a Girona sobre les futures tendències de mercat en un entorn econòmic canviant
El 24 de setembre tindrà lloc una jornada amb experts del sector financer a l’Hotel Carlemany organitzada per Diari de Girona i BBVA
El pròxim 24 de setembre, Diari de Girona, Prensa Ibérica i BBVA organitzen una jornada sota el títol “BBVA: Decisions que creen Valor. Invertir en un nou entorn econòmic” que se celebrarà a l’Hotel Carlemany de Girona amb accés gratuït, prèvia inscripció en aquest enllaç. El debat reunirà especialistes del món financer per analitzar l’actual situació econòmica i les perspectives d’inversió en un escenari global cada cop més complex.
El programa s’iniciarà a les deu del matí amb l’obertura de portes i a dos quarts d’onze es donarà pas a la benvinguda institucional per part del Diari de Girona i BBVA. A continuació, tindrà lloc una taula rodona, moderada per un periodista del Diari de Girona, centrada en les perspectives de mercats i les tendències d’inversió que comptarà amb la participació de Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya; Roberto Hernanz, responsable de mercats de banca privada de BBVA a Espanya i Pep Ruiz, economista principal per Espanya a BBVA Research.
Un cop acabada la taula rodona els assistents podran seguir la ponència “Inversió sistemàtica: Un enfocament d’inversió basat en el treball en equip entre l’Home i la Tecnologia” a càrrec de Luis Rivillas, responsable de mercats privats de BlackRock a Iberia, on es posarà en relleu el paper creixent de la tecnologia en la presa de decisions financeres.
Actualitat econòmica i geopolítica
Al llarg de la jornada es tractaran temes d’actualitat econòmica i geopolítica com les polítiques aranzelàries dels Estats Units i els efectes que tenen sobre els mercats financers. A més, el director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, Daniel Gómez, exposarà l’estratègia de l’entitat dins del nou pla estratègic de tres anys i compartirà el balanç dels primers mesos del 2025.
