Endesa inverteix 80.000 euros a Celrà per reforçar la xarxa elèctrica
Els treballs inclouen una nova línia subterrània i la modernització de centres de transformació
Endesa ha finalitzat aquest estiu els treballs de millora de la xarxa elèctrica de Celrà, que han suposat una inversió de 80.000 euros. L’actuació ha consistit en la instal·lació d’un nou tram de línia subterrània d’última generació i en la modernització de diversos centres de transformació amb l’objectiu de reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament al municipi del Gironès.
La principal novetat ha estat l’estesa d’un cablejat de 350 metres de longitud a 25 kV al carrer de l’Areny, que s’ha connectat amb altres línies existents de la mateixa via i del carrer del Cadí. Aquesta operació ha fet possible el tancament d’una anella elèctrica, és a dir, la connexió de dos centres de transformació diferents perquè, en cas d’incidència, els clients puguin rebre servei per vies alternatives. Segons la companyia, això permetrà reduir el temps de reposició en cas d’avaria i evitar interrupcions del servei en treballs programats de manteniment.
Una major capacitat d’extinció en cas d’incident
Els treballs també han inclòs la modernització tecnològica d’un dels centres de transformació connectats a l’anella. A partir d’ara disposa de noves cel·les encapsulades en gas aïllant, que s’autoregenera i requereix menys manteniment que els sistemes anteriors basats en oli. Segons Endesa, aquesta tecnologia aporta més seguretat per al personal tècnic i una major capacitat d’extinció en cas d’incident. A més, s’ha incrementat la potència del transformador fins a 1.000 kVA i s’han renovat els quadres de baixa tensió.
Paral·lelament, s’ha retirat un segon centre de transformació situat al carrer de les Massanes, que ja havia arribat al final de la seva vida útil, així com la xarxa associada de 85 metres que discorria pel carrer dels Pujols. Amb actuacions com aquesta, la companyia assegura que busca un triple objectiu: absorbir les puntes de demanda puntuals, donar resposta al consum dels nous clients i reforçar l’increment de demanda futura vinculat al procés d’electrificació de l’economia. Endesa subratlla que l’augment de l’ús d’electricitat produïda amb energies renovables és clau per reduir emissions de CO₂ i avançar cap a la neutralitat climàtica que marca la Unió Europea.
