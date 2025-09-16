Girona FM inicia nova temporada amb més continguts informatius i divulgatius locals
L’emissora municipal aposta per la continuïtat en la temporada 25-26, amb programació en directe diària entre les 9 h i les 12 h
“El jardí de l’ànima”, “La cultura cura” i “Amb veu i ofici”, primers programes nous que s’incorporen a la graella
Es retransmetran en directe tots els partits de Lliga i Copa del Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Spar Girona
Redacció
Girona FM completa aquesta setmana la posada en marxa de la programació per a la temporada 2025-26 amb la voluntat de continuar consolidant-se com a mitjà de referència en informació de proximitat a través de l’emissió en ràdio tradicional com també a través de la distribució dels continguts per Internet i les xarxes socials.
Per això l’emissora municipal ampliarà els continguts informatius i divulgatius locals en els programes que integren la graella, en particular en la franja en directe diària entre les 9 h i les 12 h, en què s’encadenen l’espai d’actualitat informativa i de servei públic “El primer cafè”, amb Pau Villafañe, Saïd Sbai i Arnau Vila; el programa de debat i opinió “La tertúlia de Girona FM”, moderat per Jordi Grau; i el magazín “Els 4 Rius”, amb Saïd Sbai.
Les dues del migdia és el torn de “L’informatiu de Girona FM”, amb Pau Villafañe, i els dimarts i dijous a les 13 h hi haurà les entrevistes als representants polítics municipals. En tots aquests espais s’incrementaran les seccions i les persones col·laboradores, per donar més veu a tot el que genera el teixit social, econòmic, polític, esportiu i cultural de Girona, amb atenció també al que passa al conjunt de l’àrea urbana i la demarcació.
Com a novetats en la programació, destaca “El jardí de l’ànima”, un espai dedicat al benestar i la consciència emocional conduït per Imma Garolera, Lavínia Martorano i Afra Quintanas; “La cultura cura”, un nou programa dedicat a la cultura de base de la ciutat, amb Pilar Fornés; i “Amb veu i ofici”, un espai iniciativa del Consell de l’FP de la ciutat, que tindrà com a objectiu mostrar sectors amb alta demanda laboral, connectant professionals, testimonis i formació.
Durant aquest mes de setembre s’incorporaran progressivament a la graella la resta de programes amb els col·laboradors habituals: “Garcia i Terribas Associats”, amb Pere Garcia i Guillem Terribas; “Escacs en joc”, amb Josep Serra; “Voluntaris.cat!”, amb Elena Garcia; “Girona Entre Bastidors”, amb Alexandra Cantós; “L’alternativa”, amb Ryan Martin; i “La càpsoula”, amb Oriol Mas.
Un dels objectius de la nova temporada serà també el de continuar facilitant l’accés als continguts a través d’Internet i en format pòdcast, a través de la mateixa pàgina web de l’emissora gironafm.cat i també des de les principals plataformes digitals de distribució. En aquest sentit, la ràdio municipal ha incorporat noves eines tecnològiques per agilitzar els procediments de gravació, distribució i cerca dels continguts a través dels pòdcast, i millorar els resultats respecte de la temporada 24-25. Les dades de l’any 2024 van indicar un augment d’un 428% de l’audiència digital respecte a l’any anterior, i la temporada 2024-25 va acabar amb més de 50.000 descàrregues per Internet dels programes emesos per l’emissora.
L’esport professional gironí, en directe
Girona FM referma el seu compromís amb l’esport de la ciutat sent de nou l’única emissora de ràdio que emetrà en directe els partits del Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Spar Girona. A través del 92.7 de la FM i de la web gironafm.cat, es podran seguir tots els partits de Lliga i Copa dels tres equips professionals gironins, amb unes retransmissions que començaran un quart d’hora abans de l’inici del partit, i que s’allargaran un cop acabat el matx per escoltar les reaccions dels protagonistes.
A més, es mantindran els programes especials dedicats a l’esport, el dilluns amb el programa resum del cap de setmana “Girona en joc”, amb Pau Villafañe i Josep Coll; i també amb l’espai dedicat al Bàsquet Girona, “Gent de bàsquet”, amb Jan Torrent.
