Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Medinyà dona el tret de sortida al Correllengua 2025 Llera del Ter – Gavarres

L'esdeveniment recorrerà diversos pobles de la llera del Ter amb actes culturals i reivindicatius a favor de la llengua catalana

La xerrada de Màrius Serra va obrir la jornada a Medinyà.

La xerrada de Màrius Serra va obrir la jornada a Medinyà. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Medinyà

Dissabte a la tarda, Medinyà va ser l’escenari de l’inici del Correllengua 2025 Llera del Ter – Gavarres. La jornada es va oberir amb una xerrada participativa del reconegut escriptor i comunicador Màrius Serra, seguida de la lectura del manifest del Correllengua, que enguany homenatja la figura literària de Mercè Rodoreda. Hi van assistir més d'una cinquantena de persones del poble i voltants.

A l’acte hi van participar representants dels ajuntaments i de les entitats culturals del territori, que van llegir conjuntament el manifest elaborat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). El text va reivindicar la centralitat del català com a llengua de cohesió i de futur, alhora que ha recordat la vigència i universalitat de l’obra de Rodoreda.

Durant els mesos de setembre i octubre, el Correllengua recorrerà diversos pobles de la llera del Ter amb xerrades, activitats culturals i festives que volen impulsar l’ús i l’aprenentatge del català. L’objectiu és reivindicar la llengua com a eix vertebrador de la nació i com a eina de cohesió social.

El Correllengua Llera del Ter – Gavarres compta amb el suport dels ajuntaments de Bordils, Cervià de Ter, Celrà, Flaçà, Juià, Madremanya, Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet i Viladasens, així com de nombroses entitats i associacions del territori, entre les quals l’Ateneu Popular La Pioixa, Connexió Papyrus, Cineclub 21, Casal Independentista Guillem Agulló, Associació Cultural de Celrà, ARC de Flaçà, Fira del Conte de Medinyà i Mollet Cultura, ANC Llera del Ter i CDR Ter-Gavarres.

Amb aquest tret de sortida, el Correllengua 2025 enceta un recorregut que tornarà a omplir els carrers i les places dels pobles de cultura, participació i compromís amb la llengua catalana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents