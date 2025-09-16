Quart impulsa la recuperació del poblat ibèric Puig d’en Rovira
El ple de setembre aprova la minuta d’un conveni de col·laboració entre quatre institucions per dur-hi a terme un projecte d’intervenció arqueològica
L’Ajuntament de Quart va aprovar en el ple municipal d'aquest dilluns per unanimitat la minuta d’un conveni de col·laboració que permetrà desenvolupar un Projecte d’Intervenció Arqueològica al jaciment arqueològic del Puig d’en Rovira. D'aquesta manera, el consistori continua avançant en la conservació i la recuperació d'aquest jaciment, ubicat al nucli de la Creueta.
El conveni, que es preveu signar a finals de 2025, tindrà una durada de quatre anys i un pressupost de 120.000 euros. La inversió serà assumida conjuntament per la Diputació de Girona, el Consorci de les Gavarres, la Universitat de Girona (UdG) i el mateix Ajuntament de Quart.
El projecte, que es desplegarà entre el gener de 2026 i l’octubre de 2029, serà executat pel Grup de Recerca d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la UdG. L’objectiu és dur a terme una actuació integral que permeti recuperar, conservar i difondre el poblat ibèric, promovent-lo com a element d’identitat territorial, de cohesió social i de dinamització cultural i econòmica.
L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, va subratllar que "es tracta d’un projecte estratègic per al municipi". També que amb aquesta col·laboració es fan "les primeres passes per posar en relleu un poblat ibèric fins ara oblidat i que ara tindrà l’oportunitat de ser conegut i valorat arreu del territori". "El patrimoni cultural és una herència insubstituïble que hem de protegir, conservar i difondre perquè arribi a les generacions futures", va concloure Rodero.
Preservar el patrimoni
La recuperació del jaciment és possible gràcies al conveni signat amb la família Prat, que en va cedir la propietat gratuïtament per un període de cinquanta anys. Aquesta cessió es va formalitzar l'abril de 2024 i ja des del primer moment l'Ajuntament tenia com a objectiu principal rehabilitar i adequar l’espai per convertir-lo en un recurs cultural i turístic obert a la ciutadania.
Aquest projecte té els seus orígens en la trobada institucional celebrada el desembre de l'any passat, que va reunir tots els actors implicats en la preservació del jaciment amb la finalitat de reflexionar conjuntament i establir les bases per tirar impulsar aquest projecte. Aquella sessió, amb la presència de representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, la Universitat de Girona, el Museu d'Arqueologia i el Consorci de les Gavarres, entre d’altres, va marcar el punt de partida per avançar cap a la recuperació del poblat.
Un testimoni històric de Quart
El poblat ibèric del Puig d’en Rovira és el vestigi més antic conegut amb la presència humana al municipi. Habitat entre els segles V aC i II aC, els seus habitants es dedicaven a l’agricultura i la ramaderi i duien una vida autònoma i autosuficient. Fins ara, entre les seves restes arqueològiques s’hi han trobat nombroses peces de ceràmica, considerades l’origen més antic de la tradició terrissaire de Quart.
El poblat, situat en una finca de 57.918 metres quadrats, està declarat bé cultural d'interès local. Amb el desenvolupament del projecte, el jaciment té el potencial de convertir-se en un referent cultural i turístic de la comarca, reforçant el vincle entre el patrimoni històric i la ciutadania.
