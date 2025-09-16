La UdG estrena una aplicació per compartir cotxe
Batejada com a UdGGo té per objectiu que els membres de la comunitat universitària puguin compartir vehicle per arribar a les facultats
La Universitat de Girona ha posat en marxa UdG Go, una nova aplicació de carpooling pensada per facilitar els desplaçaments compartits entre membres de la comunitat universitària. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el compromís de la UdG amb la mobilitat sostenible, la reducció d’emissions i la promoció d’un entorn universitari més col·laboratiu.
UdGGo permet que estudiantat, personal docent i investigador i personal tècnic, de gestió, d’administració i serveis (PTGAS) puguin coordinar-se fàcilment per compartir trajectes en vehicle, reduint tant els costos individuals com la petjada de carboni. Els usuaris poden cercar viatges, oferir trajectes com a conductors, i accedir a una interfície senzilla on poden gestionar les seves rutes habituals. A més, el sistema incorpora funcions de valoració i seguiment que fomenten la confiança i la seguretat entre usuaris.
El desenvolupament d’aquesta eina ha estat possible gràcies a un treball col·laboratiu entre la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional i el Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona. L'aplicació és gratuïta i calcula un preu orientatiu basat en la distància i un cost estimat per quilòmetre, tot i que és el conductor qui indica el preu final. En tot cas, no incorpora cap sistema de pagament i són els usuaris els que han d'acordar el mètode de pagament.
