Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
El lladre va ensenyar una navalla i es va emportar la cartera a la zona de la Farinera Teixidor
Un home que sortia de casa seva a Girona va ser assaltat per un individu jove que se li va acabar enduent 150 euros. Els fets, segons la víctima, van tenir lloc aquest dissabte al migdia a l'entorn de la zona de la Farinera Teixidor. L'home sortia de casa i se li va apropar un jove que li va ensenyar un ganivet i li va demanar la cartera, possiblement perquè li va veure sobresortint de la butxaca. Li va donar i el noi va fugir. De lluny, l'afectat va poder veure com el lladre remenava la seva cartera i l'acabava llançant a terra. Va trobar a faltar 150 euros però va poder recuperar totes les targetes i carnets. Inicialment, no volia posar denuncia però uns dies més tard va anar a l'Ajuntament de Girona i allà, segons diu, li van diur que si no tenia cap testimoni, difícilment podrien fer res. La zona on van passar els fets és pràcticament la que s'ha reforçat policialment amb un operatiu entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal i que engloba els carrer Tomàs Mieres i la ronda Ferran Puig, on hi ha dos edificis ocupats des de fa mesos.
Fa uns dies, també van robar un telèfon mòbil a una noia que caminava pel carrer Santa Eugènia, al voltant de les vies del tren. Gràcies a un localitzador va poder saber que estava a l'entorn del carrer Tomàs Mieres, però els Mossos D'Esquadra li va dir que no podien fer res.
