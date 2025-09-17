El Certamen de la Dona Madura torna a Girona
L'edició 2025 es centrarà en la figura de la Dona Emprenedora
Redacció
Després de la bona acollida del 2024 passat, Girona tornarà a ser l'escenari del Certamen de la Dona Madura, un esdeveniment únic que celebra i visibilitza el talent, l'experiència i el valor de la dona en la seva etapa de maduresa.
En aquesta ocasió, l'edició 2025 es centrarà en la figura de la Dona Emprenedora, posant de relleu la seva capacitat per generar projectes, liderar iniciatives i contribuir de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i cultural.
El certamen comptarà amb la participació de dones que es traslladen d'altres comunitats i províncies de la Península, de diferents àmbits i sectors, que compartiran experiències inspiradores, a més d'activitats orientades al reconeixement, formació e impuls de noves oportunitats d'emprenedoria.
"L´objectiu és oferir un espai de trobada i projecció, on la maduresa i l´experiència de la dona es converteixin en motor d´inspiració i lideratge", destaquen des de l´organització.
El Certamen de la Dona Madura es consolida així com una cita de referència que el 2024 ja va despertar l'interès de mitjans de comunicació, institucions i públic general, i que aquest any torna amb una programació més ambiciosa i oberta a un públic més ampli.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt