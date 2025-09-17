Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Certamen de la Dona Madura torna a Girona

L'edició 2025 es centrarà en la figura de la Dona Emprenedora

Jessica Perea, escollda Miss Girona de més de 40 anys, l'any passat.

Jessica Perea, escollda Miss Girona de més de 40 anys, l'any passat. / DdG

Redacció

Girona

Després de la bona acollida del 2024 passat, Girona tornarà a ser l'escenari del Certamen de la Dona Madura, un esdeveniment únic que celebra i visibilitza el talent, l'experiència i el valor de la dona en la seva etapa de maduresa.

En aquesta ocasió, l'edició 2025 es centrarà en la figura de la Dona Emprenedora, posant de relleu la seva capacitat per generar projectes, liderar iniciatives i contribuir de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i cultural.

El certamen comptarà amb la participació de dones que es traslladen d'altres comunitats i províncies de la Península, de diferents àmbits i sectors, que compartiran experiències inspiradores, a més d'activitats orientades al reconeixement, formació e impuls de noves oportunitats d'emprenedoria.

"L´objectiu és oferir un espai de trobada i projecció, on la maduresa i l´experiència de la dona es converteixin en motor d´inspiració i lideratge", destaquen des de l´organització.

El Certamen de la Dona Madura es consolida així com una cita de referència que el 2024 ja va despertar l'interès de mitjans de comunicació, institucions i públic general, i que aquest any torna amb una programació més ambiciosa i oberta a un públic més ampli.

