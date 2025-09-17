Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
Els veïns ho atribueixen a la manca de manteniment i a la deixadesa de l'espai
Veïns i comerciants dels voltants de la plaça de Dolors Condom i Gratacós, al barri de l'Eixample de Girona, denuncien la presència d'un niu de rates, amb els animals que campen lliurement. Es tracta de la plaça ubicada entre els carrers Barcelona, de la Creu i Francesc Ciurana, en una zona on es troben diferents comerços i cafeteries, així com un parc infantil. A més, no queda massa lluny d'un centre educatiu com és l'escola Doctor Masmitjà.
Els veïns ho atribueixen a la deixadesa de l'espai, especialment per l'acumulació de brossa, com cartons o diferents tipus de deixalles, dels quals ha augmentat la presència en els últims mesos. També a la manca de manteniment, amb la proliferació d'herbes.
