Detenen un dels lladres acusats de robar en una casa de Girona

Els fets van passar el 13 de setembre i la investigació continua oberta per trobar el segon autor

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 13 de setembe un home de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un domicili al carrer Mas Devesa de Girona. És una via que transcórrer en paral·lel al Camí Vell de Fornells, al costat de l'escola Montessori.

Els agents van rebre l'avís a les tres de la tarda, quan ja havia saltat l'alarma del domicili. Quan els mossos van arribar a la casa van saltar la tanca d’entrada per fer les comprovacions. En aquell moment van veure com dos homes que provenien de la part posterior de la finca sortien corrents.

Un d’ells va llençar la gorra que portava i va escalar el mur per fugir, mentre que l’altre, que portava uns mitjons a les mans, va ser interceptat i detingut pels agents. A la part posterior de la casa, en un passadís exterior que dona accés a les habitacions, van localitzar una de les persianes aixecades i un forat d’uns 30 centímetres de diàmetre a la part inferior dreta del vidre, d’aproximadament un metre i mig per dos metres, preparat per accedir a l’interior.

Al costat, els Mossos van trobar un martell, quatre tornavisos, una pota de cabra i guants. També van localitzar dos jocs d’arracades, la procedència de les quals s’està investigant.

La investigació continua oberta per localitzar el segon autor. L’arrestat, sense antecedents, va passar el dia 15 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

