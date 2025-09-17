Girona celebra la cloenda dels 180 anys dels Bombers amb patrimoni, memòria i reptes de futur
L’acte institucional ha servit també per presentar un llibre i un documental sobre la història del cos i ha inaugurat dues exposicions a la ciutat
Els Bombers de la Generalitat han posat aquest dimecres el punt final a la commemoració del 180è aniversari del cos a Girona amb un acte institucional a l’Auditori Josep Irla, a l’edifici de la Generalitat. La trobada ha volgut ser alhora un homenatge a la història, una reivindicació del patrimoni i una mirada als reptes de futur. La jornada ha comptat amb la participació de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i de la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), Tamara Garcia, i ha servit per presentar diversos projectes que s’han impulsat coincidint amb la celebració.
L’acte, conduït pel cap de l’Àrea d’Informació i Comunicació del cos, Carles Savalls, ha reunit representants institucionals i del món local, a més de bombers i familiars, en una trobada que ha combinat la solemnitat amb l’orgull de pertinença.
Un llibre per preservar la memòria
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la presentació del llibre Bombers de la ciutat de Girona. 1844/2024. 180 anys d’història, una obra col·lectiva signada per Àngel Salazar, Albert Casanovas, Carles Romero i J. Víctor Gay. El volum recull gairebé dos segles d’història del parc de bombers de Girona, amb informació sobre els seus treballadors, les principals actuacions i l’evolució del cos. Salazar, que ha intervingut en nom dels autors, ha explicat que el projecte havia estat “una feina titànica” iniciada fa més de quinze anys: “Vam començar buscant informació sobre el parc, els treballadors i les actuacions dels Bombers a Girona. Ha estat gràcies a l’impuls i el suport dels nostres companys que aquest projecte s’ha fet realitat”.
Visiblement emocionat, Salazar ha remarcat que encara els costa creure que el llibre ja sigui una realitat: “La història del nostre parc no es perdrà. Girona ha d’estar orgullosa dels seus Bombers”, ha dit. També ha volgut agrair el paper de les famílies, que “han patit l’absència física i mental” dels autors durant els anys de recerca i redacció: “El nostre desig és que tots els ciutadans de Girona coneguin la història dels seus Bombers”.
El testimoni audiovisual
La cloenda ha inclòs també l’estrena del documental dels 180 anys dels Bombers de Girona, presentat per Carles Romero, cap de l’àrea d’operacions de la Regió d’Emergències. El film repassa la trajectòria del cos i inclou testimonis que posen de relleu la transformació dels serveis d’emergència al llarg de les dècades. Tots els assistents a l’acte en van poder veure la projecció. La commemoració ha servit igualment per mostrar el resultat del procés de restauració d’un camió Magirus de l’any 1960, que forma part del patrimoni històric dels Bombers. El vehicle s’ha recuperat amb la col·laboració de la Diputació de Girona. El diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot, ha destacat que “els Bombers formen part del patrimoni immaterial del nostre territori” i que la recuperació de peces com aquesta permet transmetre la importància del cos a les generacions futures.
Reconèixer la feina feta
En la part més institucional, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha obert els parlaments agraint la trajectòria i la feina quotidiana dels Bombers. També ha felicitat les persones que han fet possible l’organització de les activitats del 180è aniversari. Des de l’Ajuntament de Girona, la regidora de Gestió de Recursos i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha volgut expressar l’agraïment de la ciutat pel servei prestat pel cos al llarg de gairebé dos segles.
Per la seva banda, el cap del parc de Bombers de Girona, Miquel Trulls, ha dedicat unes paraules de record als companys que ja no hi són, però que han contribuït a escriure la història del cos: un reconeixement a la memòria col·lectiva que forma part de la identitat dels Bombers.
L’acte ha culminat amb la inauguració de dues exposicions. La primera, Bombers de Girona, 180 anys al teu costat, està centrada en la història i la vinculació del cos amb la ciutat. La segona, Bombers 40 anys. Creació, evolució i reptes de futur dels Bombers de la Generalitat, és una mostra itinerant que repassa les quatre dècades d’història del cos sota el paraigua de la Generalitat. Ambdues exposicions busquen apropar la feina i el patrimoni dels Bombers a la ciutadania i es podran visitar a Girona en les properes setmanes.
“Els Bombers són referents al servei de la gent”
La cloenda ha anat a càrrec de la consellera d’Interior, Núria Parlon, que ha felicitat la comissió organitzadora de les activitats del 180è aniversari i ha subratllat la capacitat del cos de ser un referent per a la ciutadania. “Aquesta capacitat de servei a la gent és el que explica que avui siguem aquí”, ha afirmat. Parlon ha remarcat que els Bombers tenen encara molts reptes per endavant, especialment en l’àmbit dels incendis forestals, cada vegada més complexos a causa del canvi climàtic: “Sabem que encara queda molt per fer, però també que els Bombers tenen molt a dir en el present i en el futur”. La consellera ha agraït la feina feta i ha garantit el compromís del Govern amb el cos.
Amb aquest acte, els Bombers de Girona posen punt final a un any de commemoracions que ha servit per reivindicar la seva tasca al llarg de gairebé dos segles, per valorar la seva història i patrimoni i per projectar la seva importància de cara al futur.
