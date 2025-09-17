Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris de la ciutat
Salellas treu ferro als retards dient que "val més tard que mai" i la consellera d'Interior en destaca "la proximitat"
Girona ha inaugurat la nova comissaria compartida de Can Burrassó, a Santa Eugènia, que permetrà reforçar la presència policial en aquest barri -el més poblat de la ciutat- i als adjacents de Sant Narcís i Can Gibert del Pla. La comissaria estarà oberta les 24 hores, els 365 dies de l'any, disposa d'una oficina de denúncies i també en faran ús els voluntaris de Protecció Civil. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que la comissaria permetrà "millorar la seguretat, la convivència i la gestió del conflicte" i ha tret ferro als endarreriments que ha acumulat l'equipament. "Com diu la dita, val més tard que mai", ha subratllat. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, n'ha destacat el valor de "proximitat".
La nova comissaria compartida de Santa Eugènia s'ubica a l'antiga masia de Can Burrassó, que s'ha reformat íntegrament per acollir-la. Disposa d'una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), on hi haurà dos policies municipals i un mosso de forma permanent per recollir-hi denúncies.
A més, a l'interior hi ha sales de reunions per fer-hi brífings i altres dependències, com ara despatxos, vestidors i un espai de reunions (per a formació i usos interns). Una de les sales, precisament, també recrea la de control que hi ha a la comissaria de Bacià, la seu de la Policia Municipal.
La nova comissaria obrirà les 24 hores durant els 365 dies de l'any. Permetrà reforçar la policia de proximitat tant al barri de Santa Eugènia com també als de Sant Narcís i Can Gibert del Pla. "La convivència respectuosa és bàsica per tenir una ciutat on s'hi visqui bé i en condicions; la seguretat és un dret que cal preservar, i per fer-ho possible necessitem serveis de proximitat com el que avui inaugurem", ha destacat l'alcalde de Girona.
Lluc Salellas no ha amagat que la comissaria de Can Burrassó era "un equipament molt esperat i demanat a nivell veïnal", i ha tret ferro als endarreriments que ha acumulat el projecte en els darrers anys. "Val més tard que mai", ha assegurat. L'alcalde ha fet incís en què la comissaria perquè "desplegar de manera més efectiva la policia" i incrementar la presència d'agents "en el dia a dia d'aquests tres barris, tant de matí com de tarda i nit".
"Visió integral"
L'alcalde també ha destacat que la seguretat, més enllà de la policia, ha de tenir "un enfocament i una visió integral". I en aquest sentit, també ha subratllat que s'està treballant perquè hi hagi més cossos que en facin ús i perquè els agents també es coordinin "amb els serveis socials, el treball comunitari i els educadors de carrer".
"S'assignaran policies de proximitat perquè coneguin el veïnat i les problemàtiques del sector, i també s'oferirà una oficina d'atenció ciutadana conjunta amb els Mossos", ha destacat Lluc Salellas. A més, l'alcalde també ha subratllat que l'objectiu és convertir Can Burrassó "en un espai de referència per al barri", que permeti "millorar les condicions i la comunicació del seu dia a dia".
Per últim, l'alcalde també ha destacat "l'aposta" que ha fet l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) per reforçar la plantilla de la Policia Municipal amb la creació de noves places.
"Sentir-se més segurs"
Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en relleu que amb Can Burrassó els veïns i veïnes guanyen "un equipament que els permetrà sentir-se més segurs" i que la cooperació entre Policia Municipal i Mossos garantirà "atendre millor les necessitats que puguin tenir en matèria de seguretat".
La consellera, però, també ha volgut recordar que, tot i que la policia sigui "fonamental", la seguretat "és un treball que s'ha de fer també de la mà de la ciutadania, generant marcs de confiança i treball en comú per detectar aquelles situacions problemàtiques que requereixen un abordatge normalment des de la proximitat". I precisament, ha dit Parlon, això és el que ofereix la nova comissaria compartida de Can Burrassó.
"Tenim moltes problemàtiques i desafiaments per aconseguir una societat una Catalunya cohesionada; des del punt de vista de seguretat, de la convivència, de la cohesió i d'evitar discursos d'odi", ha afirmat Parlon. "I des d'aquesta dimensió, la coordinació policial, però també social, és fonamental", ha afegit la titular d'Interior. "I aquest és un petit gran equipament que contribuirà a aquesta tasca", ha dit en referència a Can Burrassó.
800.000 euros incomplerts
Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha posat en relleu que l'obertura de la comissaria era "una línia vermella" de l'acord de govern que van signar. Geis ha recordat que el projecte ja va començar en l'anterior mandat i ha dit, que precisament per treballar en seguretat, des de Junts van "exigir" incrementar els agents i tancar l'acord per posar fi al conflicte laboral amb la Policia Municipal per poder aprovar el pressupost per a aquest 2025.
La vicealcaldessa ha dit que Can Burrassó permetrà incrementar la seguretat als tres barris. Però tampoc ha amagat que el govern espanyol va comprometre's a destinar-hi una partida de 800.000 euros, i que això s'ha incomplert. "Avui també és un dia per denunciar-ho", ha conclòs.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família