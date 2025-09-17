L'anunci que va gravar Salomon a Girona
S'hi pot veure el pont de les Peixeteries Velles, les Gavarres i el passadís que connecta la plaça Josep Pla amb el carrer Santa Clara
Salomon ja distribueix per les cadenes de televisió i per pàgines web especialitzades l'anunci que va rodar a Girona i que li serveix per promocionar unes vambes de gravel que permeten córrer de l'asfalt a la muntanya.
Un equip audiovisual de la marca esportiva va aterrar a la capital gironina l'octubre de l'any passat i va rodar en una desena d'espais com ara l'entorn del Pirulí el pont de les Peixeteries Velles o el pas interior que connecta la plaça josep Pla amb el carrer Santa Clara.
Ara aquests indret es poden apreciar a l'espot. Salomon està especialitzada en productes per la pràctica d'esports a l'aire lliure, com ara córrer per muntanya.
