El Parlament aprova avançar en la variant de Celrà
La Comissió de Territori i Habitatge avala que s'inclogui en els pressupostos
La Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya ha aprovat, per unanimitat, dues propostes de resolució de la CUP vinculades a la mobilitat al terme municipal de Celrà. Una fa referència al projecte per construir una variant i l'altra la cessió d'Adif dels terrenys de l'estació.
Segons ha explicat l'alcalde, David Planas, són dues reclamacions "històriques" per a Celrà. En primer lloc, s'ha debatut la creació d'una variant de la carretera C-66 perquè deixi de travessar la localitat.
El batlle ha recordat que cada dia hi passen entre 15.000 i 17.000 vehicles i que "no és un caprici, és una necessitat". L'alcalde ha apuntat que l'aprovació significa que el projecte de la variant que s'ha d'aprovar tingui pressupost per l'any vinent si aquest es lliga dins d'aquest any 2025.
Pel que fa als terrenys d'Adif, es tracta d'una cessió del solar de l'estació, espais que estan en desús per l'operadora. Es demana que demana que passin a mans municipals per posar-los a disposició de la ciutadania amb nous "usos socials i comunitaris".
Tot plegat en una comissió on, segons ha explicat el diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà, la seva formació proposava "buscar alternatives" a problemàtiques locals que, segons ell, estan relacionades amb carreteres que travessen municipis com ara Celrà (, Flaçà o Bordils, entre d'altres, i la presència de passos a nivell en algunes localitats.
