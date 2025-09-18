Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
L'autora és la gironina Clara Oliveras que ha plasmat "els primers records de la infància" de la Festa Major
L'Ajuntament ha encarregat aquest any la creació de la imatge gràfica després de tretze anys convocant un concurs públic
El cartell de les Fires de Sant Narcís d'aquest any és obra de l'artista gironina Clara Oliveras i s'ha presentat aquest matí. Després de tretze anys en els quals l'Ajuntament de Girona convocava un concurs obert per rebre propostes pel cartell, aquest any s'ha decidit encarregar la creació de la imatge gràfica a un artista de la ciutat.
L'artista s'ha inspirat en els "en els primers records de la infància" per fer el cartell, especialment, del "dinar a casa els avis" que feia amb tota la família, per les Fires. La primera idea que va tenir quan li van proposar fer la imatge gràfica va ser "fer una taula parada", però la va descartar perquè no ho podia fer en format horitzontal. Necessitava elements per compondre un disseny vertical, i va ser llavors quan li va sorgir fer "les postres de Sant Narcís".
Per això, era necessari trobar unes postres verticals i, com que no les trobava, se les va inventar. Va ser així com va dissenyar el campanar de l'església de Sant Feliu "com si fos una mona", però en lloc d'haver-hi confitura a dins hi va posar "les línies de l'escut de Girona". Les postres van ser el "pal de paller" i a partir d'aquí va "buscar elements de la infància".
Diferents elements
Pel que fa a la resta d'elements "molts els tenia per casa" i va "anar component" per trobar el millor disseny, també "descartant" algunes figures. A part del dinar amb la família, Oliveras també recorda "les propines" que li donaven per anar a les Fires i, per això, va afegir l'aneguet i la poma.
També li va agradar que hi hagués "un jugador de futbolí amb la samarreta del Girona", a part de la mítica mosca. L'artista ha assegurat que la mosca sortia "d'una col·lecció" que tenia per casa "fa molts anys", i amb els insectes, quan era petita "anava fent bromes".
Finalment, el gerro era de la seva àvia. La flor que hi ha a dins és un narcís que, a la vegada, simbolitza la lletra "A" de Narcís en el cartell. Oliveras tenia clar que el nom havia de sortir "d'una forma important" i va "pensar amb la flor". Pel que fa a "les aigües" que es poden veure a la part del darrere, també simbolitzen "les línies de l'escut de Girona, però d'una forma diferent".
"Un honor i un repte"
Oliveras ha deixat clar que per a ella és un "honor poder representar Girona amb el cartell". A la vegada, però, també s'ho va agafar amb "respecte" quan li van proposar, perquè és un "repte" i una "responsabilitat". Amb tot ha assegurat que va "gaudir" amb el procés i que, sobretot, va ser "divertit i interessant" escollir els elements.
Per la seva banda, l'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que el cartell transmet "alegria", així com defineix molt bé els trets "identitaris" que fan "única" la ciutat. El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, també ha explicat que la imatge "connecta amb l'imaginari infantil" i amb la "voluntat que, any rere any, les Fires siguin més obertes".
Sense concurs públic
El 2012, l'Ajuntament, en aquell moment amb Carles Puigdemont com a alcalde, va anunciar que el cartell de les Fires ja no s'escolliria "a dit", sinó que es faria a partir d'un concurs públic. L'any passat, es va ampliar el premi econòmic fins als 1.500 euros, perquè abans era de mil.
Quim Ayats ha explicat que ha estat un "comitè d'experts" els que van fer una preselecció de set artistes perquè fessin el cartell de les Fires d'aquest any i que, finalment, l'escollida va ser Clara Oliveras. La decisió d'escollir l'artista i no fer concurs públic ha anat motivada pel fet que "es complissin amb més criteris", ha afirmat Ayats. Els més importants "tenir una vinculació amb la ciutat" i els "mèrits artístics".
S'apropen els dies grans
El cartell de les Fires, habitualment, és el primer gran anunci de la Festa Major de Girona i avisa que les dates festives estan a prop. "És el moment que comença el compte enrere", ha dit Ayats. Aquest any, se celebraran entre el 24 d'octubre i el 2 de novembre. Sí que se sap, per exemple, quines entitats tindran barraca a La Copa i, fins i tot, saben a quin lloc hi haurà cada associació.
Però encara falten desvelar alguns misteris. El més esperat, segurament, els concerts que es faran a l'esplanada de La Copa, però també tota la programació d'activitats que es faran al llarg dels deu dies festius. També aviat es coneixeran els dissenys dels gots de les Fires, ja que demà es tanca el procés per presentar propostes.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya