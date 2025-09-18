Clínica Saurina, 40 anys creant somriures des de l’empatia, el compromís amb la salut i la innovació
Maria Assumpció Saurina va obrir la seva primera clínica a Arbúcies, que després va traslladar a Girona per oferir tractaments més especialitzats, i ara lidera, juntament amb els seus fills Enric i Miquel De Ribot, una clínica dental i de medicina estètica
Empatia amb el pacient, tècnica i actualització constant. Aquests són els fonaments sobre els quals Clínica Saurina escriu el seu present i el seu futur. I és que després de 40 anys creant somriures (que, a part de l’impacte estètic, i sobretot, és sinònim d’autoestima i salut), la clínica dental i de medicina estètica amb seu al número 4 del carrer Cor de Maria de Girona està en més bona forma que mai. Un equip familiar i compromès, format per la seva fundadora, Maria Assumpció Saurina, i els seus dos fills, Enric i Miquel De Ribot, tiren endavant una clínica pionera que integra dues disciplines que depenen l’una de l’altra per donar el millor servei.
El projecte, de fet, va néixer l’any 1985 a Arbúcies com una “petita clínica de poble”, on la família s’havia instal·lat perquè el seu marit era el metge de la localitat. I amb només 27 anys, Maria Assumpció Saurina, que s’havia especialitzat en Odontologia després d’estudiar Medicina, hi va obrir la seva primera clínica. Tres anys després va inaugurar la clínica a Girona (més tard tancaria la d’Arbúcies), on va començar oferint tractaments més especialitzats, des d’ortodòncies a cirurgies. La seva inquietud, sempre, era continuar formant-se per oferir el millor servei al pacient. Al principi, era l’única dentista i només tenia un silló dental, i a mesura que la clínica va anar creixent, va anar introduint més instrumental i personal.
L’any 2007, després d’anys d’experiència i de formació, va adonar-se que amb el tractament d’ortodòncia no només canviava l’alineació de les dents sinó també el perfil de la cara. Això va portar a incorporar la vessant estètica al tractament dental, la qual cosa la va portar a especialitzar-se en medicina estètica i a obrir una clínica connectada amb la part dental. “Abans, per exemple, si algú tenia les dents apilades, se li arrencaven peces importants perquè hi cabessin la resta, i això provocava que hi hagués un retrocés del llavi i que es marqués més el nas; en canvi ara, gràcies a una tècnica innovadora, el que fem és aconseguir l’expansió del somriure evitant l’extracció el màxim possible, seguint sempre el perfil de la cara”, explica el seu fill i director de la clínica dental, Enric De Ribot. Aleshores, Saurina va començar a oferir cursos de medicina estètica per potenciar aquesta formació entre els odontòlegs, que fins aquell moment era "desconeguda".
Els fills van haver d’agafar el timó de la clínica dental de la nit al dia fa cinc anys, quan a la seva mare li van diagnosticar un càncer que la va obligar a allunyar-se durant un temps de l’activitat professional. “Va ser una transició molt brusca perquè de cop la figura més important va desaparèixer, però havíem après d’ella, feia temps que treballàvem colze a colze, tots dos estem molt actualitzats i vam optar per seguir el seu llegat aportant noves tècniques a la clínica, que és el que ella sempre havia fet”, explica De Ribot. Ara ja fa uns anys que està recuperada i ha tornat a agafar el timó de la clínica de medicina estètica. Amb tot, De Ribot celebra que “hi ha relleu”: “És una clínica familiar i sempre preocupa que el projecte pugui tenir continuïtat, però en el nostre cas en té i esperem que durant molts anys”.
Una professió cada vegada "més dolça"
Al llarg d’aquestes quatre dècades, l’ofici ha canviat molt. “La professió ha anat endolcint-se, els professionals surten cada vegada més preparats (els dentistes ja no han d’estudiar Medicina perquè Odontologia ja és una carrera), van apareixent noves tècniques i el pacient es posa cada vegada més al centre, dedicant-li el temps que necessita perquè se senti còmode i hi puguis establir una relació de confiança”, assegura De Ribot. I és que "sovint" es troben que els visiten nous pacients amb por per males experiències anteriors: “El pacient no pot patir en cap visita, l’odontologia ha canviat molt i cada vegada és més indolora però el tracte és molt important perquè se senti còmode”, apunta.
A més, la societat cada vegada està més conscienciada en la prevenció: “Abans la gent només anava al dentista en cas d’emergència, en canvi ara hi ha una cultura i una preocupació més estesa per cuidar-se la boca, fins i tot en edats molt primerenques, que eviten problemes de creixement que si no podrien aparèixer en el futur”.
