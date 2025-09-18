Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona
Quan entri en funcionament la ZBE de Girona, circular amb un vehicle contaminant sense distintiu ambiental o amb una etiqueta defectuosa podrà comportar multes
L’Ajuntament de Girona té previst implantar pròximament una Zona de Baixes Emissions (ZBE) que restringirà l’accés, la circulació i l’estacionament als vehicles més contaminants dins l’àmbit urbà. Aquesta mesura, obligatòria per a totes les ciutats de més de 50.000 habitants segons la Llei estatal de Canvi Climàtic i Transició Energètica (2021), té com a objectiu reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire.
Per accedir a la ZBE, els vehicles hauran de portar el distintiu ambiental de la DGT (Cero, Eco, C o B) correctament col·locat i llegible. Els vehicles sense etiqueta no podran entrar, i els que tinguin etiqueta B o C poden veure limitada la circulació en determinades franges horàries o zones d’aparcament, mentre que els Cero i Eco podran circular lliurement.
No respectar aquestes restriccions comportarà una sanció de 200 euros —que es pot reduir a 100 euros amb pagament ràpid si s’abona dins els 20 dies posteriors a rebre la notificació. A més, portar un distintiu ambiental deteriorat o il·legible també pot ser sancionat amb fins a 200 euros de multa.
El distintiu ha d’incloure clarament:
- La categoria ambiental (Cero, Eco, B o C).
- Un codi QR amb dades com la marca i model del vehicle, el tipus de combustible, l’any de matriculació, la potència fiscal i el nivell d’emissions.
- El número de matrícula i el tipus d’energia emprada.
- Els logotips de la DGT i de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
Amb aquesta mesura, Girona s’afegirà a altres municipis catalans que ja han posat en marxa la ZBE per frenar la contaminació i promoure una mobilitat més sostenible.
