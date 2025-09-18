PORTES OBERTES
Els ajuntaments i el dret a morir dignament
Cristina Vallès
Coneixem els nostres drets en final de vida?
L’Ajuntament de Girona va aprovar el 21 de maig del 2018 una moció de suport al Dret a Morir Dignament, afirmant que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort i que conèixer els drets en final de vida, és el primer pas per poder exercir-los.
Entre els acords que es van signar podem destacar:
- Impulsar xerrades informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, pels punts d’informació municipals, sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el DVA.
El per què de la moció?
Malgrat les normatives que al llarg dels anys s’han anat implantant en el nostre país per millorar el nostre final de vida, l’experiència de DMD-Cat, obtinguda de l’atenció personalitzada al llarg dels seus 40 anys d’existència, permet afirmar que massa gent continua patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Entre els motius destaquem el desconeixement dels seus drets o de com exercir-los, tant pel que fa a la llei d’autonomia del pacient, com a la llei de regulació de l’eutanàsia, com a les modificacions que faciliten la formalització del Document de Voluntats Anticipades (DVA) per part dels i les professionals de la salut.
Els Ajuntaments, que són la institució més propera a la ciutadania, i la que més pot fer per donar a conèixer aquests drets i en aquest sentit impulsem les mocions.
Fins ara han signat la Moció 126 ajuntaments, on viu un total de 5.157.347, habitants del nostre país.
Girona, ciutat que cuida a la seva ciutadania...fins al final.
Aquestes mocions compleixen una funció pràctica i alhora simbòlica. Quan un ajuntament adopta una posició a favor de la dignitat en el final de la vida, envia un missatge d'acompanyament i respecte a la ciutadania i estimula el debat públic. Cal normalitzar la conversa sobre el tema de la mort per enfortir els drets a morir en dignitat.
És per això que creiem que Girona es podria convertir en una ciutat exemplar en la defensa dels drets en final de vida. I ho podria fer apostant decididament per impulsar el coneixement entre la ciutadania dels seus drets i la necessitat de formalitzar el seu DVA.
A Girona el nombre de DVA registrats, va en augment.
Els registres de DVA a la ciutat de Girona l’any 2024, van ser de 579 i en total des de l’any 2002 al 2024 han estat 3.097, el que representa un 2,91% de la població amb DVA registrats.
Aquesta xifra està per sobre la mitjana de Catalunya però per sota d’altres localitats del nostre entorn.
Què cal fer perquè un tant per cent més elevat de població formalitzi el seu DVA?
Proposem la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats de salut per potenciar activitats de reflexió entorn al dret a una mort digna. Assegurar la divulgació entre la població, especialment entre el personal municipal i facilitar la utilització d'espais municipals per a la realització d’activitats presencials vinculades al tema. Donar visibilitat i suport als actes que porti a terme DMD-Cat a Girona i destinar un espai als punts d’informació municipal per a la divulgació de material informatiu de DMD-Cat o el material que pugui elaborar el propi Ajuntament. Incloure el dret a morir dignament a la carta de drets i deures de la ciutadania del municipi i als futurs plans d'acció de salvaguarda dels drets humans.
Encara no saps què és un Document de Voluntats Anticipades, un DVA?
El DVA és un regal per vosaltres i per la vostra família perquè facilita la presa de decisions en moments difícils.
Des del punt d’informació de DMD-Cat a Girona us donarem la informació de manera totalment gratuïta. Ens trobareu a hores convingudes a l’Hotel d’Entitats – Casal Cívic i Comunitari, al carrer de la Rutlla, 20-22. Tel. 654 060 760 o a través del correu: girona@dmd.cat També podeu consultar la nostra web o informar-vos al vostre CAP.
