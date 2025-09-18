El Festival monar’T posarà el focus en els reptes i les realitats veïnals dels barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia
L’esdeveniment tindrà lloc del 22 al 28 de setembre i comptarà amb un total d’onze intervencions de murals i art urbà i una d’escultòrica
El Festival monar’T celebrarà la setena edició del 22 al 28 de setembre i comptarà amb la participació de catorze artistes locals, nacionals i internacionals que intervindran en dotze espais del barri, amb onze murals i obres d’art urbà, a més d’una peça escultòrica feta amb fusta. Aquesta última s’ubicarà al Centre Cívic Santa Eugènia i la portarà a terme l’artista gironí Blevs.
En aquesta edició, a banda de continuar visibilitzant la diversitat i la riquesa cultural dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, el Festival vol posar la mirada en diferents reptes i realitats veïnals. Un d'ells, el de generar barris lliures de racisme, aixió com donar a conèixer vivències de solitud no volguda als barris, sensibilitzar i visibilitzar les diferents realitats de joves que es troben en situació de carrer o sense llar. A part, es vol donar veu als veïns perquè, amb el suport i acompanyament de la Universitat de Girona, puguin explicar els seus relats, records i memòria als barris. També es continuarà apostant per la inclusivitat de tots els col·lectius als murs lliures i per una gestió ecològica i sostenible dels espais.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita, ha subratllat que “el Festival monar’T és una eina de cohesió i transformació comunitària. Convertir els murs en espais de diàleg i d’expressió és fer dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert un referent de creativitat, diversitat i convivència”.
Els espais
Els llocs que acolliran obres artístiques en aquesta edició, a més del Centre Cívic Santa Eugènia, seran una paret de l’escola Maristes, una façana del número 7 del carrer de la Maçana, un mur del número 19 del carrer de l’Orient, uns bancs del número 172 del carrer del Riu Güell, diverses parets petites i una persona dels números 11-12 del passatge del Campcardós, una façana del número 13 del carrer de Puigneulós, una paret del número 44 del carrer de Sant Sebastià; una paret del número 12 del carrer d’Enric Marquès i Ribalta, un mur del número 50 del carrer del Montseny, una façana del número 12 del carrer del Bassegoda, i una façana i dues persianes de la cruïlla del número 152 del carrer de Santa Eugènia amb la travessia de la Fàbrica.
En la setena edició del festival, s’hi podran veure obres dels artistes Natalia Astuácas (Costa Rica/ Palma de Mallorca), Dymz (Colòmbia/Olot), Twopy (París), Secta (Girona), Rice (Barcelona/Londres), Creto (Colòmbia/Madrid), Roberta Farina (Milà), Gagazpacho (Extremadura), Irenx Remón (València), Nabil Sultan (Girona), i els joves d’El Güell Espai Jove. El tret de sortida del festival serà el dia 22 de setembre, a les vuit del vespre, a la sala d’actes de la Marfà amb la presentació del festival i la visita dels “Agüelis”, del grup Teatre de Contacte, i es clourà amb un vermut poètic musical el diumenge 28 de setembre, a les onze del matí, al Centre Cívic Santa Eugènia.
Enguany, com a novetat, a banda de les diferents rutes i visites amb mirada inclusiva que es fan durant tota la setmana, es farà una visita guiada musicada pels murals d’aquesta 7a edició. El Corre-murs Musical es farà el divendres 25 de setembre, de les 17.30 a les 19.30 hores, i sortirà des del Centre Cívic Santa Eugènia. Des d’allà es farà una ruta pels barris de Santa Eugènia i Can Gibert amb acompanyament d’una xaranga, corals, grups musicals i músics del barri i de la ciutat. Més tard, es farà la celebració dels cinc anys del fanzín gironí Xàfec i hi haurà festa amb Revuelta Sonora i Dj Daniel Hertz.
Tallers, exposicions i visites guiades
A part de les intervencions de murals i art urbà, el Festival també ha organitzat diverses activitats artístiques i culturals per a totes les edats. Es faran tallers familiars per a joves i adults, d’esprai i grafit durant tota la setmana, i el dissabte 27 de setembre hi ha una pintada col·lectiva amb més de 40 artistes al mur lliure del camp de futbol municipal de Can Gibert del Pla.
Dissabte al matí també hi haurà un espai creatiu artístic i cultural entre la Marfà i Can Ninetes amb tallers de tablet & Dj, arts escèniques, un campionat d’escacs, entre altres. També es podrà visitar l’exposició fotogràfica “El monar’T darrere l’objectiu”, d’Elena Ramírez, es faran visites i rutes guiades per conèixer l’itinerari del festival i es farà un mercat d’art dels i de les artistes participants.
En aquesta 7a edició tampoc hi faltarà el Festeja’t al monar’T, la gran festa de les cultures i la diversitat. Durant aquest esdeveniment festiu, que s’emmarcarà dins la festa major de Santa Eugènia, es faran mostres de danses i balls tradicionals, de músiques del món, exhibicions de vestuaris i activitats culturals i una fira gastronòmica cultural, entre altres. La festa es farà el dissabte 27 de setembre, a la plaça de la Marfà, a partir de les 17.30 hores, i hi participaran més de 50 entitats veïnals, socials i culturals de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Enguany, es farà un agermanament dels gegants colombians amb els catalans.
El monar´T és un festival anual de murals i d'art urbà als barris de Santa i de Can Gibert del Pla amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural. Va néixer com una iniciativa comunitària, cercant la implicació de tothom, tant en l’àmbit associatiu, d’entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d’administracions, com en l’àmbit individual, d’artistes i veïns i veïnes implicats.
