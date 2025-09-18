Girona acull la primera sessió per decidir la planificació de l’aigua a Catalunya fins al 2033
El procés, impulsat per la Generalitat, preveu 50 trobades fins al 2026 per afrontar els reptes hídrics del canvi climàtic
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest dijous a Girona la primera de les sessions del procés de participació per revisar la planificació hidrològica de Catalunya per al període 2028-2033. Aquest procés, que s’allargarà entre el setembre del 2025 i el novembre del 2026, inclourà 50 sessions de debat i treball arreu del territori. Els temes principals seran l’aigua i el canvi climàtic, la contaminació, la biodiversitat, la recuperació de costos i la governança i el risc d’inundacions.
Paneque ha destacat que es tracta d’una eina clau per afrontar el futur: “És indispensable sumar mirades i arguments per afrontar la gestió de l’aigua en el context de canvi climàtic global”. La consellera ha remarcat que el que es decideixi en aquest procés “ajudarà a marcar el rumb de la política hídrica del país”.
280 hectòmetres cúbics de nova aigua
La planificació hidrològica que es vol aprovar té com a objectiu que, de cara al 2030, Catalunya disposi de 280 hectòmetres cúbics de nova aigua, reduint la dependència de la pluviometria. “Les dades actuals i les projeccions ens diuen que tindrem menys aigua i menys cabal als rius, embassaments i aqüífers. Per això cal repensar el model de gestió i desenvolupar les infraestructures necessàries”, ha explicat Paneque, que ha garantit que les obres hidràuliques es mantindran “en els terminis establerts, sigui quina sigui la situació de les reserves d’aigua”.
Les sessions tindran un format mixt: una presentació inicial virtual per a cada eix temàtic i, després, trobades presencials a Girona, Barcelona, Manresa i Tarragona. Finalment, es farà una sessió de tancament virtual per resumir les conclusions.
Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la participació pública és un element clau per garantir una gestió eficient i consensuada dels recursos hídrics, i fa més de 18 anys que acompanya la redacció dels plans de gestió de les conques fluvials de Catalunya.
