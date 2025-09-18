Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guanyem i Junts lamenten que el PSC s'apropiï de la nova comissaria de Santa Eugènia

Enganxada a les xarxes socials arran de la piulada dels socialistes destacant que el projecte s'ha fet realitat amb el president Illa a la Generalitat

La imatge del PSC de la inauguració de la comissaria de Santa Eugènia.

La imatge del PSC de la inauguració de la comissaria de Santa Eugènia. / PSC

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

La inauguració de la comissaria de Santa Eugènia de Girona encara porta cua. L'alcalde, Lluc Salellas (Guanyem), durant el discurs que servia per posar en funcionament el nou equipament va voler deixar clar que les tasques per impulsar aquesta instal·lació les va iniciar l'exalcaldessa Marta Madrenas (Junts). Finalment ha estat una realitat després de les "moltes hores" que hi havia destinat l'actual regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu (Guanyem).

No obstant això, els socialistes que tan abans com en l'actualitat, està a l'oposició van fer una piulada a la xarxa X on ressalten que "La Generalitat del president Illa fa realitat la Comissaria de Can Burrassó" i que és "un equipament llargament reivindicat pel PSC i el veïnat". En la imatge que acompanya el text només hi apareix la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan al costat hi havia l'alcalde de Girona.

Una imatge de l'acte on van intervenir Lluc Salellas i Núria Parlon.

Una imatge de l'acte on van intervenir Lluc Salellas i Núria Parlon. / Marc Martí Font

El text i la fotografia no han agradat a Guanyem i a Junts. Guanyem ha replicat amb una emoticona on hi apareix una cara amb el nas llarg (per indicar que és mentida)i deixant clar que "tota l'obra l'ha pagat l'Ajuntament de Girona", que el projecte s'ha "liderat des de la regidoria de Convivència i Seguretat" i també que són ells els qui han "fet la proposta de treball conjunt a la Conselleria". I acaben etzibant: "Ah, i heu retallat l’alcalde de la foto". La vicealcaldessa, Gemma Geis (Junts), ahir en una atenció als mitjans va recordar la feina de Madrenas i va voler "denunciar l’incompliment del govern espanyol en el pagament dels 800.000 euros per finançar la seva construcció".

La mateixa exalcaldessa ha aparegut a les xarxes socials per criticar la piulada del PSC amb contundència. Madrenas reclama al PSC que "elimini" la piulada i recorda que "és un projecte exclusiu de l'Ajuntament de Girona". A més, paunta que "si la consellera Parlon no ho sap, que li pregunti al seu diputat Marc Lamuà, que va votar en contra de reclamar els 800.000 euros dels pressupostos de l’Estat que el seu govern socialista encara no ha pagat".

