La instal·lació de la nova grada retràctil de La Mercè haurà d'esperar
El lot per adaptar la sala a la normativa de protecció contra incendis ha quedat desert i això fa que no es pugui adjudicar el de la implantació de l'estructura
El concurs per dur a terme les obres d'implantació d'una grada retràctil a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè ha quedat desert. Ho ha fet, únicament, el lot 1, que correspon a l'adequació de l'espai a la normativa de protecció contra incendis, però el fet que aquest apart quedés desert ha impedit adjudicar el lot 2, corresponent a les obres d'implantació de la grada.
La licitació no ha quedat deserta per la manca d'ofertes. N'hi va haver una que va presentar l'empresa Miquel Pórtulas Construccions per aquest lot 1, però "no s'acabava d'adequar a les condicions marcades pels plecs de contractació", va comentar el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, quan el regidor del PSC Ferran Rafa li va preguntar en el ple de dilluns en el torn de precs i preguntes. El regidor socialista va demanar com afectaria el fet que el concurs quedés desert "al calendari i a la posada en funcionament" de la grada retràctil.
Font va lamentar que "sempre és una mala notícia que una licitació quedi deserta". Ara, s'haurà d'obrir una nova licitació, de la qual l'Ajuntament de Girona ja està en "tràmits de poder fer". L'espera serà d'un mes i mig o dos, segons el regidor, abans es puguin adjudicar les obres que espera que "no quedin desertes". El temps estimat per fer-les és de sis mesos, per la qual cosa, la nova grada de l'Auditori de La Mercè no serà una realitat fins al segon trimestre de 2026.
170 places
El global de l'actuació té un preu de sortida de 376.149,96 euros, 53.813,95 dels quals són pel lot corresponent a adequar l'espai a la normativa de protecció contra incendis, i 322.336,01 per instal·lar la grada. Pel lot 1, el que ha quedat desert, Miquel Pórtulas Construccions va fer una oferta de 51.123,25 euros. Mentrestant, dues empreses es van presentar per fer les tasques del lot 2, que s'hauran de tornar a presentar, si volen, quan torni a sortir el concurs. Es tracta de Tallers Palautordera SA, que va fer una oferta de 173.030 euros, i Ascender SL, que la va fer de 202.445,10.
Un cop enllestida, la grada retràctil, ubicada a la part central de la sala, tindrà una capacitat per a 170 persones. La plataforma superior serà fixa, mentre que les plataformes de seients graonats es podran desplegar i recloure de forma automatitzada, sigui de manera total o parcial. A més, el sistema plegarà de forma automàtica les butaques abatibles a mesura que es tanquin les grades.
Actualment, la part central de l'auditori compta amb unes 150 cadires. S'han de sumar també algunes altres que estan situades als laterals, sota els diferents arcs de la sala.
