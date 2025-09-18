Instal·lació de noves càmeres de seguretat i lectors de matrícules a Llagostera
Els aparells a les urbanitzacions va ser una de les propostes ciutadanes més votada en el procés de pressupostos participatius
Redacció
L’Ajuntament de Llagostera ha instal·lat, recentment, diverses càmeres de vigilància al nucli antic i zona esportiva i ampliat el sistema de videovigilància i control de vehicles amb la instal·lació de nous lectors de matrícules i càmeres de seguretat a les urbanitzacions del municipi.
Aquesta darrera actuació va ser una de les propostes ciutadanes més votada en el procés de pressupostos participatius.
L’objectiu és millorar la prevenció i investigació de fets delictius, facilitar la identificació de vehicles relacionats amb infraccions i donar suport tant a la Policia Local com a altres cossos de seguretat que sol·liciten aquesta informació.
Les noves càmeres instal·lades al nucli urbà ja han permès identificar diverses persones vinculades en aldarulls i fets delictius.
Properament s’instal·laran més càmeres, tant al centre del poble com a les urbanitzacions i es disposarà d’una càmera mòbil per ubicar-la puntualment en llocs estratègics on es necessitats específiques de seguretat o incidències de convivència.
