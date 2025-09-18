Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Instal·lació de noves càmeres de seguretat i lectors de matrícules a Llagostera

Els aparells a les urbanitzacions va ser una de les propostes ciutadanes més votada en el procés de pressupostos participatius

Un avís de la presència d'una càmera de vigilància.

Un avís de la presència d'una càmera de vigilància. / Aj. de Llagostera

Redacció

Llagostera

L’Ajuntament de Llagostera ha instal·lat, recentment, diverses càmeres de vigilància al nucli antic i zona esportiva i ampliat el sistema de videovigilància i control de vehicles amb la instal·lació de nous lectors de matrícules i càmeres de seguretat a les urbanitzacions del municipi. 

Aquesta darrera actuació va ser una de les propostes ciutadanes més votada en el procés de pressupostos participatius. 

L’objectiu és millorar la prevenció i investigació de fets delictius, facilitar la identificació de vehicles relacionats amb infraccions i donar suport tant a la Policia Local com a altres cossos de seguretat que sol·liciten aquesta informació.

Una de les càmeres noves de Llagostera.

Una de les càmeres noves de Llagostera. / Aj. de Llagostera

Les noves càmeres instal·lades al nucli urbà ja han permès identificar diverses persones vinculades en aldarulls i fets delictius.

Properament s’instal·laran més càmeres, tant al centre del poble com a les urbanitzacions i es disposarà d’una càmera mòbil per ubicar-la puntualment en llocs estratègics on es necessitats específiques de seguretat o incidències de convivència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
  2. La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
  3. Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
  4. Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
  5. Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
  6. Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
  7. Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
  8. Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Lluc Salellas: "El que ho ha fet bé amb les escombraries ho veurà reflectit en la taxa"

Lluc Salellas: "El que ho ha fet bé amb les escombraries ho veurà reflectit en la taxa"

El govern espanyol anuncia la inversió més gran de la història per als aeroports espanyols

El govern espanyol anuncia la inversió més gran de la història per als aeroports espanyols

Instal·lació de noves càmeres de seguretat i lectors de matrícules a Llagostera

Instal·lació de noves càmeres de seguretat i lectors de matrícules a Llagostera

Livakovic: “El Girona és un club molt atractiu que s’ha posat al mapa del futbol mundial”

Livakovic: “El Girona és un club molt atractiu que s’ha posat al mapa del futbol mundial”

La tragèdia apunta aquesta història: un hipopòtam bolca una embarcació amb onze persones a bord

La tragèdia apunta aquesta història: un hipopòtam bolca una embarcació amb onze persones a bord

El pla d'inversions d'Aena a l'aeroport de Girona preveu la passarel·la de connexió amb la futura estació de l'AVE

El pla d'inversions d'Aena a l'aeroport de Girona preveu la passarel·la de connexió amb la futura estació de l'AVE

La Seguretat Social revoluciona la jubilació: així canviarà el càlcul de la teva pensió a partir del 2026

La Seguretat Social revoluciona la jubilació: així canviarà el càlcul de la teva pensió a partir del 2026

T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002

T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
Tracking Pixel Contents