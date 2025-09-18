Lluc Salellas: "El que ho ha fet bé amb les escombraries ho veurà reflectit en la taxa"
En una entrevista a GironaFM, l'alcalde ha explicat que encara s'ha de concretar com aplicar-la
L'Ajuntament de Girona ha d'aprovar la taxa d'escombraries abans de les Fires i la gran pregunta és si canviarà molt respecte a com els contribuents paguen aquest any després que fa uns mesos es completés la implementació del nou sistema de recollida de residus a la ciutat (porta a porta, àrees temporals i contenidors intel·ligents). L'alcalde, Lluc Salellas, ha assegurat que l'objectiu que es proposa el consistori és que "aquells que ho han fet bé ho vegin reflectit en la taxa".
D'aquesta manera, l'Ajuntament treballa perquè aquells que hagin fet un bon ús del sistema paguin menys el pròxim any. En una entrevista aquest migdia a la ràdio municipal, Girona FM, Salellas que quan van començar a col·locar els contenidors tancats treballaven "amb aquest objectiu". Ara bé, no ha donat massa pistes de com serà aquesta taxa, tot i que ha apuntat que s'ha de "tancar la setmana vinent".
Ara per ara, l'Ajuntament està "acabant de quadrar els nombres". Per exemple, aquesta setmana Tragisa ha aprovat la previsió del cost de gestió de cada tona de residus que Girona envia. Ara, amb aquesta xifra, es podrà "començar a calcular la taxa de forma més concreta", ha assegurat l'alcalde. Així i tot, ha deixat clar que es treballa perquè "aquells que han participat del sistema ho vegin reflectit en la taxa", i ha afegit que "els que no, també".
Gran canvi l'any passat
Per la taxa d'escombraries d'aquest any, l'Ajuntament va decidir eliminar el criteri de diferenciar un import únic pels pisos i un altre per les cases i ho va fer a partir la superfície de l'immoble i el consum d'aigua. Així, sortien 35 supòsits diferents, i els ciutadans han pagat aquest 2025 depenent dels metres quadrats que té el seu habitatge i de l'aigua que han consumit. L'import mínim ha estat de 200 euros per aquells habitatges que tenen un màxim de 70 metres quadrats i es consumeixen fins a 40 metres cúbics d'aigua anuals. Per altra banda, la taxa màxima ha estat de 390 euros, per aquelles llars de més de 300 metres quadrats i que consumeixen més de 130 metres cúbics d'aigua anuals.
Aquest sistema ha estat força criticat per part dels partits de l'oposició. El PSC, fins i tot, va acusar l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) de deixar-se uns 5.000 habitatges en el càlcul de la taxa i això havia provocat que el que havien de pagar els ciutadans era més del que tocaria.
El nou sistema
En aquesta mateixa entrevista a Girona FM, Salellas ha assegurat que hi ha hagut una "lleugera millora" amb el nou sistema de recollida de residus des de principis d'aquest any fins ara. L'alcalde ha indicat que els veïns li havien "transmès" aquesta sensació de millora, que és a causa que "s'han anat afinant coses".
Tanmateix, ha reconegut que "hi ha marge de millora". Així, espera que la modificació que es farà a principis de 2026 signifiqui "un pas endavant per connectar la ciutadania amb el nou model". A grans trets, la nova modificació del contracte farà que l'any vinent hi hagi un contenidor intel·ligent per a cada fracció, on es podran abocar residus cada dia.
