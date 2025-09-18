La mainada surt al carrer a Girona i reflexiona sobre el so i el soroll
Alumnes de l'escola Àgora mesuren els decibels de diferents espais del barri de Sant Narcís en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat
No és el mateix passejar per un carrer amb una moto que fer-ho en un parc amb més tranquil·litat, amb un silenci potser només interromput pel so d'algun ocell cantar. Estar un lloc amb poca gent és molt més calmat que quan s'està a un amb més xivarri, o quan una persona de sobte fa un crit. A tot això, ho han pogut experiment aquest dijous matí diferents alumnes de l'escola Àgora de Girona, que han sortit el carrer per mesurar el so ambiental dels carrers del barri de Sant Narcís en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat.
S'han fet dos grups d'alumnes i cada un ha escollit dos espais del barri, un sorollós i un altre més tranquil. Amb el mesurador han comprovat el so i aquells que superen els cent decibels, que ja és considerat soroll. Així, els infants han "diferenciat el que és el so del que és el soroll", ha afirmat la directora de l'escola Àgora, Beth Riera.
La canalla ha "pres consciència del nivell de so", en una experiència que Riera ha definit com a "bonica i ben pensada", al mateix temps que "seriosa i científica". A més també han fet diferents propostes de millora, com ara tenir més àrees per a vianants, que la gent vagi més amb bicicleta i patinet, que hi hagi més vehicles elèctrics o no cridar tant a les aules. "Hem reflexionat sobre la veu i el so", ha indicat la directora de l'escola, una reflexió que, aquest divendres, també farà l'escola Migdia.
Tall al carrer
Des del 8 de setembre el vial del passeig Ramon Berenguer II que passar per davant l'escola està tancat al trànsit. Tot això, després de diferents reclams del centre educatiu i l'AFA que demanaven més seguretat, ja que aquest 2025 s'han produït dos atropellaments a infants. "Era una situació insostenible", ha explicat Riera.
La directora de l'escola ha assegurat que estan "contents" perquè els han donat "una solució" a les seves "peticions". Ara, tenen "menys soroll i hi ha menys perill pels nens". Tanmateix, ha reconegut que "la solució no agrada a tothom", però també ha declarat que "ha estat l'Ajuntament que ha decidit aquesta solució" i entén que "els veïns han d'utilitzar el vial a les hores que no hi ha escola".
Més activitats
Més enllà que les escoles Àgora i Migdia mesurin el soroll ambiental, Girona acull altres activitats en el marc de la Setmana Europea de Mobilitat. Una d'elles, les passejades en tricicles al voltant dels centres cívics. Ja se n'han fet quatre i aquesta setmana ha estat el torn dels centres cívics de Pedret i Pla de Palau. És una activitat adreçada a la gent gran i que té per objectiu oferir passejos en tricicles adaptats conduïts per voluntaris per millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones grans. L'activitat, organitzada per Mou-te en Bici, també es farà als centres cívics de Pont Major (22 de setembre), Sant Narcís (23 de setembre), Santa Eugènia (29 de setembre) i Ter (30 de setembre).
Aquesta setmana també han començat dues campanyes. La primera "A Girona, bus amic", que té la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de respectar i ajudar les persones grans i amb dificultats de mobilitat en el transport públic. També la "Padalem amb l'Esquivamosques", en la qual es regalen timbres amb un dels capgrossos més estimats de la imatgeria festiva de Girona per promoure l'ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible. Finalment, el Centre Cívic Sant Narcís acollirà dilluns una activitat en la qual els veïns del barri podran dissenyar i jugar a la pista dels carrers Santiago Sobrequés i Tarragona.
