Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
Venç a Adam Manyé a les primàries per 28 a 27 amb un vot nul que marcava el vot, de manera incorrecta, cap al perdedor
No es descarta que la candidatura derrotada presenti un recurs per aconseguir que li validin el vot anul·lat
El líder de la plataforma Moviment Gironí, Marc Puigtió, ha resultat vencedor aquest dijous en les eleccions primàries que celebrava ERC a Girona per escollir el candidat a l'alcaldia de cares a les eleccions del maig del 2027, després que l'actual portaveu, Quim Ayats, anunciés que no repetiria. Puigtió, que actualment és regidor a Sant Julià de Ramis i conseller comarcal, ha vençut per 28 vots a 27 a l'altre aspirant, l'exdelegat d'Educació i actual inspector Adam Manyé.
El resultat és just i més si es té en compte que hi ha un vot que s'ha declarat nul. Es tracta d'una butlleta que marcava el nom de Manyé amb un adhesiu del logotip de la formació que és la que s'havia donat als militants per acreditar el dret a vot. Aquest sistema no s'ha considerat vàlid ja que s'havia de marxar el candidat amb una "x" al quadret del costat del nom. També hi ha hagut malestar perquè ha votat l'actual alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà, que ha pogut votar en ser militant de la secció de Girona. No es descarta que Manyé pugui recórrer aquesta votació. També hi ha hagut dos vots en blanc.
Puigtió és, actualment, vicepresident del Consell Comarcal del Gironès, vicepresident del Consorci Benestar Gironès-Salt i exalcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, on encara és regidor d'Hisenda tot i que viu a la ciutat de Girona. De professió, és enginyer d’Edificació.
Sigles d'ERC i espais electorals
Puigtió ha manifestat en més d'una ocasió que a les eleccions del 2027 no lluirà les sigles del partit ja que la seva formació vol anar més enllà d'ERC, a l'estil de la CUP i Guanyem. No obstant, havent passat per les primàries del partit, sí que tindria el suport de la formació i disposaria dels espais electorals que corresponen a Esquerra.
El grup municipal
En els propers dies s'haurà de veure quins passos hi ha dins del partit per donar visibilitat al líder de Moviment Gironí i quins moviments hi haurà dins del grup municipal d'ERC amb tres regidors: Quim Ayats, Àdam Bertran i Raquel Robert. Esquerra està dins del govern amb responsabilitats a Cultura, Joventut, Esports i Treball.
