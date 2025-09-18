La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics
La cita, que se celebrarà del 25 al 28 de setembre, vol despertar vocacions científiques i donar a conèixer la ciència, la tecnologia i la innovació a través dels investigadors de la ciutat
Girona se suma a la Nit Europea de la Recerca amb diverses activitats gratuïtes programades al CaixaForum de Girona del 25 al 28 de setembre, com tallers científics, microxerrades dinamitzades amb un toc d’humor i monòlegs amb investigadors.
Es tracta d’una trobada per a totes les edats marcada per la innovació, l’aprenentatge i l’entreteniment, que vol despertar vocacions científiques i donar a conèixer la ciència, la tecnologia i la innovació a través dels investigadors de la ciutat. D'aquesta manera, el públic podrà acostar-se als gironins que es dediquen a la investigació, conversar-hi i conèixer de primera mà no només la tasca professional que duen a terme, sinó també les seves motivacions i inquietuds quotidianes.
En aquesta edició, l’humor es tornarà a unir a la ciència amb "La investigació a escena: La ciència a prop teu" (dijous 25 de setembre a les sis de la tarda), un xou amb diverses microxerrades d’investigadors gironins en actiu, que compartiran els seus descobriments, que van des de l’astrofísica a la salut.
L'endemà serà el torn de "Humor sota el mètode científic" (divendres 26 de setembre a les set de la tarda), un seguit de microxerrades sobre projectes de recerca reals. Aquests monòlegs científics seran a càrrec d’especialistes del col·lectiu Big Van Ciencia, un grup de científics que es dediquen a comunicar la ciència amb proximitat i molt sentit de l’humor, fent espectacles amb els quals han trepitjat escenaris d’arreu del món.
Els més petits de casa també podran gaudir de la ciència, en aquest cas, a través del taller de slime "Fluid meravellós o moc fastigós?", que tindrà lloc dissabte 27 a les sis de la tarda i diumenge 28 a dos quarts de dotze del migdia. Els participants hi podran fer slime amb materials quotidians i s’endinsaran al món de la química per esbrinar per què aquest material, que no és ni sòlid ni líquid, però sí que és molt plàstic i una mica elàstic, té propietats tan curioses. Totes les activitats requereixen inscripció prèvia a través del web de CaixaForum Girona.
Més de 300 activitats gratuïtes
Un any més, la Fundació ”la Caixa” s’uneix a un esdeveniment que mostra com la ciència pot modificar el nostre dia a dia i millorar-lo. Sota el lema «Research Night: Bringing researchers into the light» (Nit de la Recerca: Fer sortir a la llum els investigadors), les seus dels diferents CaixaForum i el Museu de la Ciència CosmoCaixa acolliran més de 300 activitats gratuïtes i per a tots els públics que tindran els investigadors i investigadores locals com a protagonistes.
La Nit de la Recerca és una celebració que té lloc a 460 ciutats europees de 25 països i a la qual assisteixen un milió i mig de persones. Aquesta festa de la ciència, present a les quatre capitals de província catalanes, es duu a terme també en coordinació amb el projecte La Nit de la Recerca i compta amb la col·laboració de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya