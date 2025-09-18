Salellas critica que la Generalitat "no ha acabat la feina" per fer el nou institut Ermessenda
La regidora del PSC Safi Balde va assegurar que l'ens autonòmic ja haviat fet "el que tocava" i va acusar al govern municipal "d'anar tard"
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha criticat la Generalitat de no haver "acabat la feina" per poder construir el nou institut Ermessenda que s'ubicarà a l'antiga fàbrica Simon del carrer Barcelona. En el ple municipal de dilluns, la regidora del PSC Safi Balde va assegurar que no volen "més retards" per part de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) perquè l'ens autonòmic ja havia "assumit la construcció” i havia fet “la feina i posat els recursos”.
En una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM, Salellas ha desmentit les paraules de la regidora socialista. "La Generalitat no ha acabat la feina, el que ha fet és l'encàrrec de la redacció del projecte", ha assegurat. A més, l'alcalde ha assegurat que "hi ha un calendari de la conselleria que diu que nosaltres no anem tard i que ells no tenen la feina feta".
En el ple de dilluns es va aprovar la modificació puntual del Pla general que farà possible l’enderroc de les naus del carrer de Barcelona, previstes per aquesta tardor, així com més endavant es podrà aixecar el futur institut Ermessenda. Salellas creu que el que pertocava en aquell moment era "felicitar-nos entre tots", ja que "després de desencallar" el projecte del campus de Salut, ara encaren el "projecte de l'institut públic", que considera un "element central pel benestar dels gironins".
L'alcalde ha conclòs indicant que entrar en la "competència que intenta el PSC és barroer", igual que va fer aquest dimecres en la inauguració de la comissaria de Santa Eugènia. També els ha acusat de "mentir" i ho ha definit com una "oposició amb poca dignitat".
