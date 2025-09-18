Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut
En un format de gimcana els joves duen a terme activitats en equip per diferents equipaments municipals perquè els coneguin de primera mà i conèixer també els tècnics municipals en un ambient distès
Uns 430 alumnes de 3r d’ESO dels instituts Vallvera, Salvador Espriu i Salvador Sunyer, així com dels centres FEDAC Salt, Pompeu Fabra, Escola Pia i Col·legi Vilagran, participen aquesta setmana a les Jornades de Joventut, organitzades en forma de gimcana per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer als joves els equipaments i serveis municipals de joventut d’una manera dinàmica i vivencial. Durant tot un matí, els grups recorreran els principals espais juvenils del municipi i hi realitzen activitats adaptades.
A la Fàbrica Jove, descobreixen a través de jocs de cooperació i treball qüestions del municipi i dels serveis municipals que poden trobar. En el Saló de Plens de l’Ajuntament la dinàmica del Punt Jove Salut, on els esperen tallers pràctics sobre sexualitat que volen acostar-los a l’àmbit sense tabús i normalitzant la temàtica. A la mateixa sala plenària, un segon grup analitza missatges de mòbil que podrien ser del tot reals a la vida quotidiana perquè els joves decideixin si aquell missatge traspassa una línia vermella o entra dins dels límits d’una amistat o una relació.
Al servei SaltJove, els alumnes treballaran amb un mapa interactiu i proves de recerca per identificar recursos municipals i entendre on trobar-los. Finalment, a l’Estació Jove, els participants viuran un concurs digital tipus “quiz” amb preguntes sobre el municipi, la formació i els serveis per a joves.
La jornada es tancarà amb una cloenda conjunta a l’Auditori de la Factoria Cultural de la Coma Cros, on es posarà en comú el que s’ha après i es reforçarà el missatge que Salt disposa d’una àmplia xarxa de recursos al servei dels joves.
"Pilar fonamental"
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “l’educació és un pilar fonamental de la política municipal i jornades com aquesta ens ajuden a apropar els serveis als joves, fent-los protagonistes del seu propi procés de descoberta del municipi”.
El regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín, ha afegit que “volem reduir la distància entre els joves i els serveis municipals, mostrant-los d’una manera atractiva i participativa tot el que tenen al seu abast per créixer i desenvolupar-se. A més, el format de gimcana organitzat des de l’àrea permet que els joves coneguin els equipaments trepitjant-los i coneixen els tècnics municipals en un ambient distès i de confiança per facilitar-los l’accés que si algun cop han d’utilitzar algun dels serveis municipals”.
Aquesta gimcana participativa dels joves segueix les línies marcades des del Pla de Joventut de Salt, aprovat a l’abril de l’any passat pel ple municipal. Amb aquest format vivencial, les Jornades de Joventut de Salt volen consolidar els espais juvenils com a referents de suport, informació i dinamització per a les persones joves del municipi.
