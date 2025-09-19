La Comissió de Garanties ha de resoldre el cas del vot nul d'ERC a Girona en un màxim de 90 dies
No té perquè esgotar el termini establert
Si el donés per bo en favor de Manyé es produiria un empat
La Comissió de Garanties que ha de resoldre el recurs que preveu presentar Adam Manyé en les eleccions primàries d'Esquerra Republicana a Girona tindrà noranta dies per dir si el vot que es va declarar nul es manté com atal o es dona per vàlid en favor de Manyé. Aquest vot nul és el que va acabar provocant la victòria del lídel de la plataforma Moviment Gironí, Marc Puigtió. Puigtió ara mateix és regidor d'Hisenda a Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès.
El resultat va ser de 28 a 27, amb aquest vot nul i amb dos vots en blanc. La Comissió no té perquè esgotar el termini per decidir què fa amb aquest vot. La candidatura de Manyé considera que la intenció del vot nul era clara tot i que no es fes de forma reglamentària ja que l'enganxina estava a la casella de Manyé, exdelegat d'Educació i actual inspector. Si la comissió acabés validant el vot, es produiria un empat que podria abocar a una nova convocatòria per desempatar.
Manyé es va comprometre a impugnar el resultat davant la militància.
