ERC de Girona: Amb el record de l'estampeta d'Escrivà de Balaguer
El 2011 els republicans es van quedar sense representació a l'Ajuntament per un sol vot
Se'n va comptar un de nul que contenia la papereta del partit juntament amb una imatge del fundador de l'Opus Dei
Les primàries per decidir que Marc Puigtió serà l'alcaldable d'ERC aquest dijous a Girona (ho farà sota amb el nom de Moviment Gironí) s'han decidit per un sol vot. 28 a favor del candidat guanyador i 27 per l'altra candidatura, la d'Adam Manyé. Tot, amb un vot nul a favor de l'aspirant derrotat que hagués provocat l'empat. Una votació ajustada que ha fet reviure el malson dels republicans de les eleccions municipals de 2011, quan per un vot no van tenir representació a l'Ajuntament de Girona. De fet, un que contenia la papereta d'ERC es va comptar com a nul perquè anava acompanyada d'una estampeta del fundador de l'Opus Dei, Josep Maria Escrivà de Balaguer.
La formació havia tret quatre regidors en les municipals de 2007, però quatre anys més tard els resultats no els van acompanyar. Van obtenir 1.604 vots, amb un percentatge del 4,99%. La barrera legal marcava que no es podia obtenir un representant si no s'arribava al llindar del 5%, per la qual cosa a ERC li faltava mig vot. Els republicans van recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La constitució de l'Ajuntament no es va produir l'11 de juny com en la resta dels municipis, es va retardar fins a l'1 de juliol per esperar la decisió final del TSJC. Aquesta, finalment, va desestimar el recurs interposat per ERC i durant el mandat 2011-2015, es va quedar sense representació al consistori. En cas que el TSJC hagués estimat el recurs, la cap de llista llavors dels republicans, Blanca Palmada, s'hagués convertit en regidora, mentre que la CUP hagués passat de tres a dos representants.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home