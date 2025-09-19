Girona posa en marxa un procés participatiu per decidir si canvia el nom de la plaça del Poeta Marquina
L’Ajuntament vol canviar el nom pel de plaça del Carril, el seu nom històric
Les votacions es faran entre els dies 20 i 24 d’octubre i només hi podran participar les persones propietàries de locals i/o habitatges amb adreça a la zona
Redacció
L’Ajuntament de Girona vol canviar el nom de la plaça del Poeta Marquina per al de plaça del Carril, el seu nom històric. Per això, posarà en marxa un procés participatiu perquè siguin les persones propietàries dels habitatges i/o locals de la mateixa plaça els que decideixin si volen tirar endavant aquesta mesura o si volen mantenir la denominació actual.
El període de votació de la proposta es farà entre els dies 20 i 24 d’octubre. La votació serà electrònica, però qui ho desitgi podrà emetre el vot de forma presencial assistida a l’Estació Espai Jove durant el mateix període. S’hi podrà participar des de qualsevol mitjà tecnològic (telèfon mòbil, tauleta, ordinador...) i s’haurà de respondre a la pregunta “Està d’acord a canviar el nom actual de plaça del Poeta Marquina per plaça del Carril?”. Per fer-ho, totes aquelles persones que formen part del cens de la consulta, caldrà que es registrin de forma prèvia a la plataforma de participació www.girona.cat/marquina
La setmana vinent, concretament els dies 23 i 26 de setembre, es portaran a terme dues jornades informatives en què es detallarà el procés previst i les afectacions per a les persones propietàries i, a més, es resoldran els dubtes que puguin sorgir. Totes dues sessions es faran a les 19 h a l’Estació Espai Jove.
“Proposem la recuperació del nom històric i arrelat, per deixar enrere la imposició franquista d'un personatge amb nul·la relació amb la ciutat”, ha remarcat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Per tal d’iniciar aquest procés, el consistori gironí va portar la proposta feta per un grup de veïns a la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Girona. En una reunió celebrada el 18 de març passat, es va acordar iniciar el procés de canvi de denominació de la plaça Poeta Marquina, que té com a punt de partida un procés participatiu als veïns i veïnes de la zona.
Amb aquesta proposta de canvi, el consistori té la voluntat de restituir el nom original que el lloc ja tenia des de 1862, arran de l’arribada del ferrocarril a la ciutat. Oficialitzat l’any 1870 com a plaça del Carril, aquest topònim va estar profundament arrelat durant dècades i conserva encara avui un fort valor simbòlic i històric per a la ciutat. En períodes breus de temps la plaça també ha portat el nom de plaça Wilson (1921), plaça Francesc Macià (1934-1936) i plaça d’Avel·lí Loriente (1936-1940). L’últim canvi es va fer l’any 1943, quan el règim franquista va imposar el nom actual en honor al poeta Eduardo Marquina (Barcelona, 1879-Nova York, 1946).
Eduardo Marquina va ser un poeta compromès amb el bàndol franquista durant la Guerra Civil i durant la dictadura. D'entre les seves obres hi destaca el Soneto a José Antonio (1939), on glorificava el líder falangista com a màrtir, entre altres peces d’exaltació del règim. També va ser president de la Comisión Depuradora de los Socios y Administrados de la SGAE (1941), que s’encarregava de purgar els autors i editors no afins al règim.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona ha tingut en consideració la nul·la relació del poeta amb la ciutat i la voluntat de complir amb la Llei de Memòria Històrica, amb motiu de la qual s'han de retirar els elements o denominacions que tinguin relació amb el franquisme, com ja s’ha fet al cementiri municipal o a l'espai públic de la ciutat.
Aquesta iniciativa ja ha estat notificada als propietaris i propietàries de locals i habitatges d’aquest espai a través d’una carta signada per l’alcalde Lluc Salellas i Vilar.
