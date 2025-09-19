Girona renovarà els jocs infantils de les antigues escoles de Sant Daniel
S’instal·larà una estructura de troncs amb tarimes a diferents nivells unides per cordes
L’Ajuntament de Girona renovarà els jocs infantils al pati de les antigues escoles de la vall de Sant Daniel. Concretament, s’instal·larà una estructura de troncs amb tarimes a diferents nivells unides per cordes que han de servir d’escales.
Les tasques consistiran a millorar l’entorn del pati i a adequar l’espai per substituir l’equipament esportiu del parc de salut per ubicar-hi els nous jocs. Amb aquesta adequació es dotarà el terreny d’un sistema de drenatge i s’hi formarà una esplanada, s’anivellarà i es pavimentarà la zona per a la posterior instal·lació dels jocs infantils i d’una tanca per delimitar el parc. L’àmbit d’actuació és de 137 metres quadrats.
“L’aprovació d’un projecte resultat de pressupostos participats sempre és motiu de satisfacció perquè dóna resposta a la voluntat dels veïns del barri. En aquest cas no només es tracta de substituir els antics aparells per nous jocs infantils sinó que el projecte inclou l’adequació de l’espai amb drenatge, nou paviment i tanca per tal d’aconseguir un espai més eficient i acollidor per als jocs dels infants”, ha ressaltat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.
El projecte, que va ser una de les propostes més votades al barri en el marc dels pressupostos participats del 2019, s’ha aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona amb un import de licitació de 22.810 euros (IVA inclòs).
