Girona ret homenatge a Dàrius Rahola, al diari “L’Autonomista” i a la llibertat de premsa
S’ha instal·lat un plafó informatiu a la plaça de Santa Susanna, en el qual s’explica i es commemora la figura de l’editor i periodista gironí i el diari republicà i catalanista que va fundar i dirigir
L’Ajuntament de Girona ha homenatjat aquest dijous a tarda la figura de l’editor i periodista Dàrius Rahola Llorens, el diari L’Autonomista i la llibertat de premsa. Ho va fer en un acte a la plaça Santa Susanna, al barri del Mercadal, durant el qual l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar, ha descobert un plafó amb el qual es vol commemorar la figura de l’editor gironí i el diari republicà i catalanista L’Autonomista, que ell va fundar i dirigir i que és considerat l’últim diari democràtic de Girona fins a la fi de la dictadura franquista.
“Rahola és un exponent clar del periodisme republicà, que va contribuir a represtigiar la nostra llengua i va concretar la idea que la democràcia va lligada al dret a la informació i el pensament crític”, va destacar l’alcalde.
Aquest homenatge, emmarcat en els actes de la Diada Nacional de Catalunya organitzats per l’Ajuntament, va comptar amb les intervencions de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar i amb la presència del net de l’homenatjat, que també es diu Dàrius Rahola, i altres familiars del periodista i polític gironí. També hi ha intervingut el periodista i president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jordi Grau i el president de l’Associació de Veïns del Mercadal, Fernando Giron Cardona.
Compromès amb la ciutat
Nascut a Cadaqués el 12 de juliol de 1868, Dàrius Rahola Llorens es va traslladar a Girona amb la seva família quan tenia 16 anys. Allà es va ocupar de la impremta familiar tallers Gràfiques Rahola, on el 18 de setembre de l’any 1898 va imprimir el primer número de L’Autonomista, un diari republicà i catalanista que ell mateix va fundar i dirigir i en el qual escrivia el seu germà petit, el també periodista i articulista Carles Rahola Llorens.
Aquest diari es va començar a publicar cada dues setmanes fins al 1920, quan va passar a ser periòdic. Amb la derrota de la República a la Guerra Civil espanyola, la impremta i tota la maquinària van ser confiscades pel règim franquista l’any 1939. L’últim número de L’Autonomista es va publicar el 25 de gener de 1939. Dàrius Rahola va ser portaveu del republicanisme gironí des del 1896 i va estar molt compromès amb la ciutat, d’on va ser regidor en tres períodes entre 1920 i 1936. També va ser un gran defensor de la llibertat de premsa i dels valors democràtics. Dàrius Rahola va morir a Perpinyà el 16 de juliol de 1940.
