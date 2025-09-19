Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona

La denúncia dels s'ha formalitzat fa tot just uns dies

L’edifici ocupat al xamfrà dels carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia amb les vies del tren a tocar.

L’edifici ocupat al xamfrà dels carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia amb les vies del tren a tocar. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una denúncia per una agressió sexual amb penetració a una noia menor d'edat que va tenir lloc fa aproximadament un any al voltant del viaducte de Girona. Fonts del cos policial han confirmat que hi ha una denúncia per aquestaviolació. El lloc dels fets se situen a l'entorn dels pisos ocupats entre els carrer Tomàs Mieres, i la ronda Ferran Puig i tota la zona de sota les vies, tot i que el lloc exacte no s'ha facilitat.

Es tracta d'una zona on hi ha hagut també robatoris i baralles entre els ocupes i també multitud d'operacions policials als edificis ocupats. Des de fa uns dies corren dos àudios a les xarxes socials alertant del perill de transitar per aquesta zona. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han reforçat la presència a la zona.

Notícies relacionades i més

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents