L'estat d'alguns pins fa tancar el gimnàs, una pista i la Pineda de l'escola Annexa de Girona

El centre lamenta que les "administracions no estan sent clares"

L'arbre caigut, en una imatge d'aquesta setmana.

L'arbre caigut, en una imatge d'aquesta setmana. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Problemes amb les obres de millora a l'escola Annexa- Joan Puigbert de Girona. Els treballs que s'han portat a terme durant l'estiu no han acabat amb l'inici del curs escolar i la caiguda d'un arbre i el perill que en caigui un altre han obligat a tancar el gimnàs, una pista i la zona de la Pineda. La direcció del centre lamenta que "les informacions de les administracions no estan sent clares" i apunta que estan pendents que els tècnics els avisin de "l'evolució de les obres i el futur de la pineda i els seus pins".

Els treballs els van adjudicar la Generalitat. Entre d'altres coses, es canviaven les persianes antigues per un sistema metàl·lic més fàcil d'utilitzar i que permetrà suportar millor les altes temperatures quan faci calor. El problema però han estat les obres que s'han fet a la Pineda. Tal com ha explicat la direcció del centre en un correu enviat a les famílies, la zona "estava patint una erosió important i els pins perillaven". Recorden que durant l'època de confinament en va caure un.

Obres a la Pineda de l'escolaAnnexa- Joan Puigbert de Girona aquesta setmana.

Obres a la Pineda de l'escolaAnnexa- Joan Puigbert de Girona aquesta setmana. / Aniol Resclosa

En concret, l'abril de l'any 2020, amb el centre tancat per la pandèmia i arran d'una forta ventada que va arrancar altres arbres de la zona. El Departament va aprovar el projecte per arranjar l'espai amb feixes, murs i escales per evitar més erosió.

"Afectacions imprevistes"

Aquestes tasques en aquest punt però, no han acabat amb l'inici de curs degut a un seguit "d'afectacions imprevistes", tal com expliquen. Per això, indiquen que aquestes afectacions "continuaran, com a mínim, uns dies més". En concret, relaten que la Pineda estarà "tancada fins que no acabin les obres" i que els han clausurat el gimnàs "per prudència". Aquest fet és degut a que arran de les obres un pi es va "desfalcar" i durant el cap de setmana va caure. "Part d'aquest pi reposa a la pista de dalt així que també ha estat clausurada temporalment fins que els tècnics el puguin retirar". A més, s'ha detectat que un altre pi podria caure i s'ha demanat un estudi. "En cas que caigués, ho faria a sobre el gimnàs", alerta la direcció de l'Annexa. Per això, s'ha clausurat el gimnàs.

