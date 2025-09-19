L'estat d'alguns pins fa tancar el gimnàs, una pista i la Pineda de l'escola Annexa de Girona
El centre lamenta que les "administracions no estan sent clares"
Problemes amb les obres de millora a l'escola Annexa- Joan Puigbert de Girona. Els treballs que s'han portat a terme durant l'estiu no han acabat amb l'inici del curs escolar i la caiguda d'un arbre i el perill que en caigui un altre han obligat a tancar el gimnàs, una pista i la zona de la Pineda. La direcció del centre lamenta que "les informacions de les administracions no estan sent clares" i apunta que estan pendents que els tècnics els avisin de "l'evolució de les obres i el futur de la pineda i els seus pins".
Els treballs els van adjudicar la Generalitat. Entre d'altres coses, es canviaven les persianes antigues per un sistema metàl·lic més fàcil d'utilitzar i que permetrà suportar millor les altes temperatures quan faci calor. El problema però han estat les obres que s'han fet a la Pineda. Tal com ha explicat la direcció del centre en un correu enviat a les famílies, la zona "estava patint una erosió important i els pins perillaven". Recorden que durant l'època de confinament en va caure un.
En concret, l'abril de l'any 2020, amb el centre tancat per la pandèmia i arran d'una forta ventada que va arrancar altres arbres de la zona. El Departament va aprovar el projecte per arranjar l'espai amb feixes, murs i escales per evitar més erosió.
"Afectacions imprevistes"
Aquestes tasques en aquest punt però, no han acabat amb l'inici de curs degut a un seguit "d'afectacions imprevistes", tal com expliquen. Per això, indiquen que aquestes afectacions "continuaran, com a mínim, uns dies més". En concret, relaten que la Pineda estarà "tancada fins que no acabin les obres" i que els han clausurat el gimnàs "per prudència". Aquest fet és degut a que arran de les obres un pi es va "desfalcar" i durant el cap de setmana va caure. "Part d'aquest pi reposa a la pista de dalt així que també ha estat clausurada temporalment fins que els tècnics el puguin retirar". A més, s'ha detectat que un altre pi podria caure i s'ha demanat un estudi. "En cas que caigués, ho faria a sobre el gimnàs", alerta la direcció de l'Annexa. Per això, s'ha clausurat el gimnàs.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se