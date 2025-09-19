Marc Puigtió (Moviment Gironí): "Els militants d'ERC no representen la Girona d'avui"
El guanyador de les primàries i creador de la nova plataforma vol sumar "l'experiència" dels militants actuals pel projecte, però sobretot "modernitzar la secció local"
Marc Puigtió va resultar guanyador de les primàries que va celebrar ERC aquest dijous i serà l'alcaldable pel partit a Girona. Ho farà amb la plataforma que ell mateix ha creat, Moviment Gironí, que busca "frescor, transversalitat, i fer les coses diferents". Creu que els militants actuals "no representen la Girona d'avui". Dijous en van votar 83 que "fa anys" que formen part del part i, per això, creu que és necessita "renovar la secció local amb nous militants", sumant "dones i joves" al projecte.
Tanmateix, té clar que necessitarà "l'experiència" de tothom, d'aquells que no van votar pel seu projecte en les primàries i també dels actuals tres regidors d'ERC a l'Ajuntament de Girona (Quim Ayats, Raquel Robert i Àdam Bartran). Reconeix que "no estan a favor" seu i que, ara per ara "no creuen amb el projecte", però assegura que s'asseurà amb ells i els proposarà "treballar plegats" i "teixir ponts" perquè sap que la seva "experiència" els pot fer "més forts". "Els necessito a tots per guanyar les eleccions", remarca.
També té molt clar que s'ha de "modernitzar la secció". No pensa amb llistes electorals, però sí que vol rodejar-se "de gent nova, fresca i diferent, que representi la Girona actual". Això, de fet, és el que va explicar per intentar convèncer "la militància base" en les primàries, perquè sabia que la militància de "l'estructura i de l'executiva" no li donarien "suport". Vol gent que "representi la ciutat de Girona" i està "convençut" que si fan les coses bé i tenen "l'ajuda d'ERC" poden "guanyar les eleccions".
Si fem les coses bé i tenim l'ajuda d'ERC podem guanyar les eleccions
Polèmica amb el vot nul
Puigtió està "molt content" després dels resultats de les primàries, que el van fer alcaldable per un sol vot diferència (28 per ell i 27 per Adam Manyé). També està "tranquil" pel vot nul que la candidatura derrotada pot recórrer i que votava per Manyé, la qual cosa hagués fet que es produís un empat. "Són interpretacions", diu el creador de Moviment Gironí, ja que el qui va votar "potser buscar que la butlleta fos nul·la o que tatxar el nom d'Adam Manyé i que votés a favor de Marc Puigtió".
A més, indica que els tres membres de la taula eren "juristes i es dediquen a això, i van dir clarament que el vot era nul". "Es va deixar molt clar a l'assemblea que s'havia d'escollir el nom amb un bolígraf", destaca Puigtió.
"Parlar amb tothom"
Tot i ser oficialment alcaldable a Girona, Puigtió no deixarà el càrrec de regidor a Sant Julià de Ramis ni tampoc el de vicepresident del Consell Comarcal del Gironès i vicepresident del Consorci Benestar Gironès-Salt. Va ser alcalde de Sant Julià durant nou anys, fins a l'octubre de l'any passat, quan Marc Sayols va agafar el rellu, ja pactat abans de començar el mandat. "Continuaré fins al final", assegura, ja que li "agradaria acabar l'etapa a Sant Julià", tal com es va "comprometre" amb els veïns.
Falta un any i mig per les eleccions municipals i el que farà a partir d'ara serà "continuar treballant com fins ara", fent moltes trobades. Si una cosa li "agrada" és "estar al carrer i parlar amb tothom", i si pretén ser alcalde ho ha de ser "per tots els veïns, independentment del que pensin a nivell de país o de ciutat". Puigtió vol conèixer "l'opinió de tothom" i té "l'avantatge de no portar motxilla al darrere". Assenyala que "tots els barris són de Girona", encara que per història algun sigui més afí a un partit, i per això es vol "acostar a tots ells" perquè el "coneguin" i vegin que pot ser una "bona opció per ser alcalde".
Tots els barris són de Girona i m'he d'acostar i parlar amb tothom perquè vegin que soc una bona opció com a alcalde
També mira més enllà de les eleccions. "Guanyi qui guanyi es gira molta feina perquè la gestió del dia a dia no s'està fent bé", indica i, a més, creu que es necessiten "bons gestors i gent preparada per governar des del primer dia".
