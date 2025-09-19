El Modern presenta la programació d’activitats audiovisuals i digitals de tardor a Girona
Del 2 d’octubre al 27 de novembre, s’han programat activitats formatives i divulgatives adreçades a professionals, estudiants i públic interessat en la cultura digital i audiovisual
El Modern. Centre Audiovisual i Digital inicia la nova temporada de tardor amb una programació d’activitats que s’estendrà d’octubre a novembre i que inclou xerrades, tallers i masterclass vinculades al món dels videojocs, la fotografia, el cinema i les arts digitals. La proposta està adreçada a professionals del sector, estudiants i públic general interessat en la cultura digital i audiovisual, i vol esdevenir un espai de trobada i aprenentatge compartit.
“Any rere any, ens impliquem per seguir fent créixer El Modern com un centre referent del món audiovisual i digital, com un espai fonamental per fer créixer aquest sector de les noves economies digitalitzades que ens permet situar Girona com una ciutat innovadora, moderna i avançada”, ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina.
El programa
El programa s’encetarà el dijous 2 d’octubre amb la xerrada “Videojocs gratuïts: el múscul econòmic ocult de la indústria del videojoc”, a càrrec de Pau Puiggròs, de l’estudi Player to Player. La sessió revelarà què hi ha darrere de l’èxit dels videojocs mòbils i com aconsegueixen generar milions d’euros a través de models de negoci basats en serveis continus, diferenciant-los dels videojocs prèmium tradicionals.
Els dies 13 i 14 d’octubre el fotògraf David Ruano impartirà el taller “Fotografia de l’univers David Ruano”, una proposta de dues sessions, una conferència i un taller especialitzat, per aprofundir en la fotografia d’estudi des d’una perspectiva tècnica i artística. El dimecres 15 d’octubre serà el torn de la historiadora de la filosofia i divulgadora Emma Grau amb la xerrada “Els videojocs com a via i objecte de reflexió filosòfica”, que explorarà la relació entre videojocs i pensament i com aquests poden ser tant font de preguntes existencials com objecte d’estudi acadèmic. La programació d’octubre es tancarà el dimecres 22 amb “Del còmic al documental”, una xerrada de Glafira Smith sobre l’ús del còmic i l’animació com a eines per narrar històries reals i la seva capacitat per inspirar documentals.
El mes de novembre començarà amb la masterclass de color grading a càrrec de Cristóbal Bolaños, que es farà dijous 6, adreçada a professionals de la imatge que vulguin aprofundir en tècniques actuals d’etalonatge per a cinema, sèries i animació. Els dimarts 4, 11, 18 i 25 de novembre es farà el taller de Godot Engine amb el desenvolupador i docent Rafa Laguna, que introduirà els participants en aquest motor de codi obert per a la creació de videojocs.
Paral·lelament, els dimarts 11, 18 i 25 de novembre tindrà lloc el taller d’iniciació a TouchDesigner, conduït per l’artista visual Marc Aleu (fotonik.lab), per aprendre a crear visuals interactius a través de la programació per nodes. La programació es clourà el dijous 27 de novembre amb la xerrada “Melmelada de Mango, 10 anys a la cuina”, en què Mariona Valls repassarà el trajecte de l’estudi independent de videojocs Mango Protocol des dels seus inicis fins a l’actualitat.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió