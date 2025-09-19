El president d'ERC a Girona demana "passar pàgina i treballar" després de la polèmica elecció de Puigtió com a alcaldable
La votació va estar envoltada de polèmica per un vot nul on hi havia un adhesiu damunt el nom de l'altre candidat
El president de la Federació Regional d'ERC a Girona, Pau Presas, demana a la militància "curar i tancar totes les ferides i treballar pel millor resultat" després de l'elecció de Marc Puigtió com a alcaldable. En un missatge enviat per WhatsApp, i al qual ha tingut accés l'ACN, Presas recull que Puigtió es va imposar "amb un resultat ajustat" -de fet, amb un sol vot de diferència- a l'altre candidat, l'exdelegat d'Educació Adam Manyé. Però també subratlla que la seva elecció "tanca etapa" i que ara cal encarar-se als comicis. "Ha estat un procés intens, i cal que totes i tots col·laborem amb passar pàgina i treballar", diu a l'escrit. La votació va estar envoltada de polèmica per un vot nul on hi havia una enganxina damunt el nom de Manyé.
Les primàries per escollir cap de llista per Girona es van celebrar ahir al vespre a la seu d'ERC de la ciutat, situada al barri de la Devesa. En una elecció que es va celebrar a porta tancada, els militants van haver d'escollir entre l'impulsor de 'Moviment Gironí', Marc Puigtió, i l'exdelegat d'Educació entre els anys 2021 i 2024 Adam Manyé.
La votació va ser molt ajustada, i de fet Puigtió, que és exalcalde de Sant Julià de Ramis i actualment regidor en aquest ajuntament, es va imposar per tan sols un vot de diferència. Ell en va sumar 28, Manyé en va treure 27, i hi va haver dos vots en blanc i un que es va declarar nul.
La polèmica, precisament, deriva d'aquest últim vot. Perquè a la butlleta, en comptes d'una 'X' al costat del nom de Manyé, que calia marcar amb bolígraf, hi apareixia una enganxina amb el logotip d'ERC que en tapava part del nom. Això va fer que els juristes que vetllaven pel procés el declaressin nul.
A més, també es va discutir si l'alcalde de Sant Martí Vell, que forma part de la militància d'ERC a la ciutat, realment podia o no exercir el vot. Tot i això, fonts consultades per l'ACN expliquen que el seu nom apareixia a la llista de persones que podien participar a les primàries, i que es va publicar dies abans de l'elecció, i ningú va impugnar-ho.
Caldrà veure si l'elecció deriva ara en impugnacions, que en aquest cas haurà de resoldre la comissió de garanties d'ERC. De totes maneres, un dels seus membres formava part de la mesa que ahir va resoldre que el vot amb l'enganxina era nul.
"Tancar totes les ferides"
Sigui com sigui, el president regional d'ERC a Girona va enviar ahir a la nit un missatge a diversos militants on donava per vàlida l'elecció. L'escrit, que es va difondre a través d'un grup de whatsapp i al qual ha tingut accés l'ACN, demana col·laboració per encara un procés de treball compartit de cara a les municipals del 2027 a la ciutat.
"Avui s'ha fet l'assemblea per l'elecció del cap de llista d'Esquerra Girona; ha guanyat en Marc Puigtió, amb un resultat ajustat, però que tanca aquesta etapa", escriu Pau Presas. El president regional explica que ahir mateix, després de conèixer el resultat, va parlar amb el líder de 'Moviment Gironí' per telèfon. "Acabo de parlar amb ell, per, amb aquests resultats, emplaçar-nos a curar i tancar totes les ferides i treballar pel millor resultat", recull el missatge.
"Ha estat un procés intens, i cal que totes i tots col·laborem en passar pàgina i treballar", diu el president de la Federació Regional d'ERC a Girona. Caldrà veure també si, de cara a les municipals del 2027, Marc Puigtió opta per presentar-se als comicis amb el nom de 'Moviment Gironí' o bé també hi inclou les sigles d'Esquerra. Ell sempre ha defensat, però, que la seva intenció és fer-ho sota el paraigües de la plataforma que ha impulsat.
