Puigtió confirma que no es presentarà amb les sigles d'ERC

El líder de la plataforma Moviment Gironí s'ha imposat en unes eleccions primàries ajustades i amb polèmica

Presentant-se a les eleccions, Puigtió s'assegura els drets electorals d'Esquerra

Marc Puigtió en una imatge d'arxiu.

Marc Puigtió en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Marc Puigtió ha confirmat a Diari de Girona que es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig del 2027 sota el paraigua de la plataforma Moviment Gironí. Puigtio va guanyar aquest dijous les primàries d'ERC a Girona que servien per escollir l'alcaldable de la formació a la capital gironina. Ho va fer de manera ajustada per 28 a 27 davant de l'altre candidat Adam Manyé. Hi va haver dos vots en blanc i un vot nul que ha aixecat polèmica perquè es tracta d'un adhesiu que marxa el nom de Manyé i que es va declarar no vàlida perquè s'hauria d'haver marcat un X en una casella.

Manyé ha presentat un recurs que haurà de resoldre la comissió de garanties. Puigtió ja havia anunciat que no tenia la intenció d'utilitzar les sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè la seva plataforma vol anar més enllà del partit. Seria com la CUP va fer amb Guanyem i que l'ha portat a accedir a l'alcaldia.

El fet que Puigtió es presentés a les primàries republicanes li permet disposar de tots els drets electorals i tenir espai visible de cara a la seva candidatura. Per exemple, cartells en fanals, espai públicitaris gratuïts o una cadira en debats electorals públics ja que hi participarà en nom d'Esquerra.

TEMES

