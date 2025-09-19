Salt rep una nova cessió que amplia el fons de Salvador Sunyer i Aimeric
Es tracta de quinze noves capses de documentació personal com correspondència, reculls de premsa o textos de narracions poemes i articles
L’Arxiu Municipal de Salt ha rebut una segona cessió de la família Sunyer i Bover, que amplia i completa el fons documental de Salvador Sunyer i Aimeric cedit l’any 2023 i que consistia en 7 capses amb bàsicament documentació sobre la seva activitat política com a senador, alcalde i membre del Parlament de Catalunya.
En aquesta ocasió, la donació, que consta de quinze capses, està formada per documentació personal de Sunyer, entre les quals destaquen correspondència, reculls de premsa, dossiers d’actes i celebracions i, el més rellevant, esborranys i versions definitives de narracions, poemes, obres de teatre i articles d’opinió, publicats fins a l’any 2015.
La importància d’aquest nou material radica en que permetrà conèixer de més a prop el procés creatiu i el pensament de Salvador Sunyer i Aimeric, més enllà de la seva trajectòria política.
