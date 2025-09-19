Un tram de Torras i Bages de Salt estarà en obres fins a finals de novembre
S'ha fet una inversió de 123.500 per fer unes reformes que es dividiran en dues fases
L’Ajuntament de Salt començarà dilluns que ve una actuació de renovació integral d’un tram del carrer Torras i Bages del municipi, amb una inversió de 123.500 euros, 7.500 que assumeix CATSA i més de 116.000 euros del pressupost municipal. Els treballs formen part del Pla d’asfaltatges i millora de la via pública 2025 de la Vila de Salt, que destina enguany una partida municipal de més de mig milió d’euros a modernitzar i millorar els carrers del municipi.
La intervenció se centrarà en el tram comprès entre els carrers Manuel de Falla i Francesc Macià i comportarà diversos canvis significatius com un nou ferm i asfaltatge de la calçada, ampliació de la vorera al costat de la comunitat Sagrada Família i la instal·lació d’un sistema d’enllumenat renovat. Per altra banda, l’actuació també preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable, uns treballs que aniran a càrrec de l’empresa pública de CATSA.
Per reduir les molèsties als veïns, el projecte s’ha planificat en dues fases. La primera fase està prevista que duri entre el 22 de setembre i el 26 d’octubre, i es dedicarà a la renovació del sanejament i el reasfaltatge de la calçada, mentre que la segona permetrà completar les obres amb l’ampliació de la vorera i renovar l’enllumenat. En aquesta segona fase, que s’executarà del 27 d’octubre al 27 de novembre, està previst que ja es reobri el trànsit, escurçant així el tall de trànsit al sector de l’obra. Durant tota l’obra quedarà oberta per a vianants la vorera sud del carrer, a tocar de les finques dels números 15, 17 i 19 del carrer Torras i Bages.
Els veïns amb aparcaments subterranis als seus edificis se’ls ha ofert la possibilitat de poder aparcar gratuïtament a l’aparcament públic situat a l’avinguda de la Pau durant el mes i escaig que el tram de carrer estarà en obres i tallat al trànsit.
"Ciutat amable i accessible"
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que “aquest tipus d’inversions són claus per continuar fent de Salt una ciutat més amable i accessible. Invertir en la via pública és invertir en la qualitat de vida de la ciutadania”.
El tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, ha afegit que “el projecte de Torras i Bages és un exemple de com treballem amb criteris d’eficiència i planificació: millorant serveis bàsics, renovant infraestructures i avançant en l’objectiu de tenir carrers més còmodes i sostenibles”.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Salt reafirma el seu compromís amb la modernització dels espais públics i la millora de la mobilitat i l’accessibilitat urbana.
