La UdG posa la ciència al carrer amb una nova edició de la Nit Europea de la Recerca
El 25 i 26 de setembre, Girona es convertirà en un gran laboratori a l’aire lliure amb motiu de la Nit Europea de la Recerca, una jornada internacional que se celebra de manera simultània a més de 300 ciutats d’arreu d’Europa. La Universitat de Girona (UdG) se suma un any mes a la iniciativa amb una àmplia programació d’activitats pensades per apropar la recerca a la ciutadania de totes les edats. Un programa que contempla tallers interactius, jocs científics, espectacles i microxerrades que permetran donar a conèixer de primera mà com la ciència transforma el nostre dia a dia.
L’objectiu d’aquesta diada és apropar la recerca i la ciència a la societat i inspirar les noves generacions, mitjançant activitats accessibles per a totes les edats. A més, aquest esdeveniment busca mostrar la importància de la recerca científica en la vida quotidiana i en el futur de la societat.
L’acte principal de la Nit Europea de la Recerca tindrà lloc el divendres 26 de setembre a la plaça Santa Susanna del Mercadal de Girona. De les 10h a les 13h estarà, principalment, adreçat a centres educatius i en horari de tarda (de les 17 h a les 21h) al públic general. La Fira de la Recerca oferirà un ampli ventall d’activitats interactives i educatives, com tallers, contes i jocs científics, conduïts principalment pel personal investigador de la UdG, l’IdIBGI i l’ICRA. A més, a les 17:30h es representarà l’espectacle infantil Valentina Quàntica, a càrrec de la companyia de teatre Anna Roca.
El dijous 25 de setembre a partir de les 18h, en col·laboració amb la Fundació "la Caixa", el CaixaForum Girona acollirà microxerrades d’investigadors sota el títol "La Ciència a prop teu", amb la intenció de conèixer de primera mà com la investigació científica contribueix a millorar la nostra vida.
Viu la Cultura Científica als bars i places
Així mateix, en el marc de la Nit Europea de la Recerca, Olot acollirà el 26 de setembre l’activitat “El Toc de Ciència” on es fusionaran concerts, il·lustracions en viu, glosa i poesia amb contingut científic. La Universitat de Girona hi serà present el divendres, a les 18:30h, de la mà de Eva Marguí dins la temàtica "L'aigua és vida" al cafè Le Baobab.
Un projecte en clau europea
Aquest projecte és possible gràcies al cofinançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea (NitRecerCat2425 (101162003) i la col·laboració del consorci format per la UdG, entitat coordinadora del projecte i del node de Girona; la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), entitats coordinadores del node de Barcelona; la Universitat de Lleida (UdL), coordinadora del node de Lleida; la Universitat Rovira i Virgili (URV), coordinadora del node de Tarragona; i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic), coordinadora del node de Catalunya central. Des del 2022, s’hi afegeix la Fundació Jaume Bofill, que en el marc del programa Magnet, impulsa 15 projectes de recerca a centres educatius de primària i secundària per tal d’apropar els equips de recerca a l’alumnat, famílies i veïnats al llarg de l’any. A més, també es compte a l’organització amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
La Nit de la Recerca a la ciutat de Girona està organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la UdG, amb la col·laboració del Consell Social de la mateixa universitat, i l’Ajuntament de Girona. L’esdeveniment, així com la càtedra C4D, estan dirigits per la investigadora de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), Sílvia Simon. La investigadora és, també, la delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació de la UdG.
