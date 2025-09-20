Tornen les queixes a Sarrià per les molèsties d'una fàbrica: Més olors i sorolls i problemes respiratoris
Els veïns van denunciar-ho el maig, però lamenten que des de llavors "no s'ha fet res" i que la problemàtica "ha anat a més"
Els veïns de la zona del Pla dels socs de Sarrià de Ter tornen a queixar-se per les molèsties ocasionades per la fàbrica de l’empresa Agroporc, que es dedica a la fabricació de pinso, entre d’altres. Fa uns mesos ja van avisar de “sorolls, pols i olors”, i ara lamenten que encara no s’hi ha posat remei tot i haver fet reunions a tres bandes entre els mateixos veïns, l’Ajuntament i representants de la companyia. Una trobada que es va produir el 26 de maig i, per això, “la crispació és més gran”, perquè han passat mesos i “encara no s’ha fet res”.
En la reunió, els representants de la fàbrica van dir que “s’estava intentant fer alguna cosa”, però els veïns critiquen que és “tot el contrari”. “Ha augmentat el soroll i la pols”, lamenten, perquè des que es van fer reformes per ampliar les instal·lacions “s’ha canviat la forma de tractar el cereal” i la forma com es descarrega. Anteriorment, “es feia amb una hora i mitja i la pol·lució no es notava”, mentre que ara es fa “amb mitja hora ho tenen tot descarregat, el que crea més pols”, asseguren.
Segons els veïns, “la pol·lució s’ha tornat més exagerada” i això ha provocat que alguns nens tinguin “problemes respiratoris”. Les famílies han “fet proves respiratòries”, però necessiten els “components” del cereal per poder presentar al metge per saber “si són al·lèrgics o hi ha algun tipus de cura”. El problema és que han demanat a l’empresa aquests components i no tenen resposta.
Soroll tot el dia
Els residents a la zona també es queixen dels incompliments horaris de l’empresa per fer soroll. “Poden començar a les set del matí, però molts dies ho fan poc després de les sis, i molts dies passa de les deu de la nit, quan només poden fer fins a les deu”, critiquen. Així, durant tot el dia hi ha un soroll “continu” i, a més, cada hora hi ha un soroll “com d'amartellament” que dura uns cinc segons i “se sent una vibració molt forta”.
Quan Diari de Girona es va posar en contacte per primer cop amb els veïns el maig, aquests van informar que feia temps que s’havia anat amb un mesurar un dia els decibels. Ara, expliquen que el 12 d’agost es va tornar a posar des de les set del matí fins a les nou de la nit i, com el primer cop, “aquell dia, casualment, la fàbrica no feia soroll”.
La fàbrica té l’entrada principal a l’avinguda de França, la via principal del municipi, però la seva part de darrere connecta amb el carrer Gelida, que és el que nota més els sorolls i la pols. També estan afectats els carrers Riba, Flaçà i Sant Joan les Fonts, que entre tots sumen més d’un centenar de famílies. Aquestes s’han queixat en diverses ocasions i, fins i tot, a principis de maig van penjar pancartes a casa seva per protestar per les molèsties que causen les instal·lacions de la companyia.
Els veïns han posat denúncies i l’Ajuntament sí que va actuar per dir a l’empresa que “ocupaven part de la via pública” a l’avinguda de França. “Això ho van fer de seguida”, assenyalen, però lamenten que “pels sorolls i per la pols no s’ha fet res, i va a més”. Així, conclouen que, ja des de fa molt temps, tenen una “qualitat de vida molt dolenta” i demanen solucions amb urgència.
Diferents requeriments
L’Ajuntament ja va explicar fa uns mesos que s’havien fet diversos requeriments a l’empresa i que s’havia obert un procés sancionador per “les molèsties provocades” i se’ls va exigir fer les “actuacions necessàries” per corregir els aspectes que no estan bé i que provoquen molèsties. Al mateix temps, el consistori també va deixar que s’havia de “deixar temps” perquè Agroporc pogués fer totes aquestes actuacions. Segons la normativa de la Generalitat, des del moment del requeriment tenien sis mesos per fer-ho.
