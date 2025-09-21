Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
La zona, entre el carrer Tomàs Mieres i la ronda Ferran Puig, està controlada permanentment pels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal per episodis de baralles i robatoris i és on s’hi va produir una violació fa un any
El control de la zona de sota les vies de Girona entre els dos blocs pisos ocupats es fa sobretot amb un increment de presència policial visible i logotipada però també amb agents de paisà que són a la zona de manera discreta. Es tracta d’una informació que va avançar aquest diari fa una setmana que es produïa amb la voluntat de millorar «la convivència» segons es va apuntar en aquell moment
De fet, per la reiteració de successos com ara atracaments i robatoris a veïns i vianants de la zona i baralles entre ocupes de dos edificis. Ara s’hi suma també la denúncia per una violació a una menor que hauria passat fa un any també en aquesta zona.
Es tracta del tram que comprèn la ronda Ferran Puig i el carrer Tomàs Mieres però que també s’allarga fins al parc Central. A banda de tot això, també s’hi afegeixen altres mesures discretes que volen reduir el que fins ara suposava un mal de cap per a veïns i gent que hi passa caminant però que no ha convençut tothom.
Es tracta de la retirada de bancs en diferents zones al voltant de les vies del tren. Per exemple cinc bancs que hi havia en una placeta del carrer Tomàs Mieres, entre els carrers Porvenir i Bernat Boades.
També un al carrer Bernat Boades a tocar del carrer Canonge Dorca i a prop també del carrer Tomàs Mieres i les vies del tren. En aquests punts s’hi acumulava gent i en determinades hores s’hi generava sensació d’inseguretat i a més s'hi acumulava brutícia, com ara llaunes o bosses de plàstic entre altres deixalles. Amb l’eliminació dels bancs es busca reduir aquestes problemàtiques.
Precedent de la plaça del Barco
La retirada de bancs per seure sol generar polèmica. A finals de l’any 2020, l’Ajuntament havia planificat retirar-ne a la plaça de Santa Eugènia, coneguda popularment com la plaça del Barco. Responia a un pacte entre l’Ajuntament i quatre comunitats de veïns que es queixaven que els clients dels bars i altres persones s’hi quedaven tota la nit, bevent alcohol i cridant.
La mesura que buscava eliminar focus de possibles conflictes però va topar amb l’Associació de Veïns, la Mancomunitat de Santa Eugènia- Can Gibert (que aglutina associacions d’ambdós barris) i l’Ateneu Eugenienc, que van redactar un comunicat sobre els bancs on expressaven la seva «sorpresa i indignació» i van recordar que els bancs precisament «són per fomentar la convivència». L’Ajuntament es va fer enrere.
