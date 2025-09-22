Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit

L'home ha estat traslladat a un centre hospitalari gironí i la seva vida no perilla

Efectius policials a Llagostera, en una zona del municipi on hi ha hagut un tiroteig amb un ferit

Efectius policials a Llagostera, en una zona del municipi on hi ha hagut un tiroteig amb un ferit / Cedida

ACN

ACN

Llagostera

Almenys dues persones han estat detingudes per un tiroteig que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a Llagostera, segons han explicat a l'ACN fonts de l'Ajuntament. En el marc del tiroteig, pel que s'han efectuat almenys tres trets, hi ha hagut una persona ferida. Des del consistori indiquen que s'ha traslladat l'home a un centre hospitalari gironí i que no perilla la seva vida.

A banda dels dos detinguts, tres persones més han quedat retingudes en un domicili a la zona on ha tingut lloc el succés.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents