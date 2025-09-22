Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
L'home ha estat traslladat a un centre hospitalari gironí i la seva vida no perilla
Almenys dues persones han estat detingudes per un tiroteig que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a Llagostera, segons han explicat a l'ACN fonts de l'Ajuntament. En el marc del tiroteig, pel que s'han efectuat almenys tres trets, hi ha hagut una persona ferida. Des del consistori indiquen que s'ha traslladat l'home a un centre hospitalari gironí i que no perilla la seva vida.
A banda dels dos detinguts, tres persones més han quedat retingudes en un domicili a la zona on ha tingut lloc el succés.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona