Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
Josep Alba és la tercera generació que treballa a l’emblemàtic local de Girona on s’afilen objectes com ganivets o tisores des de 1925
Ho fa des de 1988 i a final d’aquest any es jubilarà i, de moment, no ha trobat cap persona que pugui continuar amb el negoci
«És un ofici necessari», que ha anat evolucionant amb els anys i que en l’actualitat «s’està perdent», declara
Segons el DIEC, l'esmolet és aquella persona que té per ofici esmolar instruments com ganivets o tisores. Un ofici que, originalment, era ambulant i és un dels més antics que avui en dia encara es poden veure. Amb el temps, però, s'ha anat perdent i la prova és com Josep Alba, la tercera generació d'una nissaga que va obrir un taller al carrer de la Rutlla de Girona fa cent anys, no troba, de moment, relleu.
Alba abaixarà les persianes a finals d'aquest any per jubilació. S'ha fet càrrec del negoci, on està de lloguer, des de l'any 1988, quan el seu pare, al qui considera també el seu «mestre», es va jubilar. Al llarg d’aquests 37 anys, ha tingut prou temps per observar com evolucionava el negoci. Ho té clar: «el principi s’esmolava més i amb el temps he anat aguantant».
Durant els primers quinze anys «va ser una cosa», comenta, perquè «es treballava molt més que ara». Va arribar la crisi de 2008 i després tot va anar minvant, amb tot que ha estat «una cadena», ja que posteriorment van arribar més sotracs, com la pandèmia de la covid-19 el 2020. «He anat aguantat perquè és una feina que és necessària», assegura.
Orígens gallecs
Josep Alba té arrels gallegues. El seu avi va arribar a Girona provinent de la coneguda com a «terra da chipas», a Ourense. Primer, «anava pels carrers amb el carro», cosa que ancestralment feien molts esmolets, i després, ja el 1925, va trobar el local al número 27 del carrer de la Rutlla, per on fins ara han passat tres generacions de la família.
El seu pare, Benjamín Alba, conegut com a Min, va treballar de ferrer. Ho va fer, entre d’altres, a un altre establiment centenari com és Can Boué, fins que va agafar el relleu del taller del carrer de la Rutlla. El 1988 es va jubilar i va coincidir que Josep Alba s’havia «quedat sense feina». Així que, aprendre l’ofici d’esmolar li va arribar «de rebot». Havia estat a una gestoria i sempre diu que va «canviar la taula per una mola». Tanmateix, remarca que «no és un ofici que s’aprèn de seguida» i abans que el seu pare es jubilés ja anava al local del carrer Rutlla a aprendre com es feia tot. Encara avui dia conserva una enclusa del seu pare, que «funciona més bé» que una que va comprar més recentment.
«La cultura ha canviat»
Amb els anys, Josep Alba s’ha anat fent seu el negoci. Té l’avantatge de ser ell sol i muntar-s’ho «d’una manera o altra» sense que ningú li «digui res». L'esmolet ha afilat un munt d'objectes al llarg de la seva trajectòria. Alguns de comuns, com ara ganivets, tisores, destrals o fulles de la màquina per tallar gespa. Però també li han arribat a portar elements «molt estranys». Posa d’exemple com un restaurant li va portar forquilles. «Tenien la punta gruixuda i per l’amanida no anava bé punxar», detalla. Esmola amb una mascareta posada per tota la pols que aixeca el procés d'esmolar. Bromejant, diu que «la pandèmia el va agafar previngut» perquè sempre té mascaretes.
Amb tot, remarca que «la cultura de la gent ha canviat». Ara, «sense mirar si una cosa es pot arreglar o no se’n compra una altra», detalla. Aquest és un dels casos pels quals té menys feina que abans, però també perquè han aparegut les màquines industrials, o la gent també té alguns estris per esmolar a casa. «Ja no és el mateix, hi ha dies molt tranquils», assenyala.
«Una nova etapa»
Després de 37 anys esmolant, i sense arribar a complir els 65 anys, deixarà l'emblemàtic taller del carrer de la Rutlla a finals d'aquest any perquè va estar «molt temps de baixa» i això ha fet que «tingui ganes» de començar una «nova etapa». Amb tot, sí que suposa que al principi ho «trobarà a faltar», però assegura que també té ganes de «fer coses noves» i que abans «no havia pogut fer».
Tampoc amaga que li faria molta il·lusió que algú agafés el relleu i continués amb el negoci. A casa seva, però, «estan tots ocupats» i reconeix que «és un ofici que s’està perdent», tot i que creu que és un servei que encara «es necessita». Alba intentarà que algú «continuï amb el negoci», però ho veu «molt difícil». En cas que no trobés ningú, desconeix que es farà amb el local.
