Denunciada a Bescanó una conductora per quintuplicar la taxa d’alcohol i xocar contra un cotxe estacionat

La dona, de 46 anys i veïna del municipi, va donar 1,35 mg/l en el control d'alcoholèmia

ACN

ACN

Bescanó

Els Mossos d’Esquadra han denunciat una conductora de 46 anys a Bescanó que circulava amb una taxa d’alcohol que quintuplicava la permesa. Els fets van tenir lloc dimarts 16 de setembre al vespre, cap a tres quarts de deu, quan el vehicle que conduïa la dona va xocar contra un cotxe estacionat al carrer Cardenal Vidal i Barraquer. Alertats per l’avís, una patrulla policial es va desplaçar fins al lloc dels fets i va sotmetre la conductora a la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat de 1,35 mg/l. Atès que superava àmpliament el límit legal, se la va denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària. La detinguda és veïna del municipi i no té antecedents. Ni la conductora ni cap vianant van resultar ferits.

